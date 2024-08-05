麟洋配頒獎國旗歌感動全台　左正東：該考慮未來國歌改唱國旗歌

▲麟洋配衛冕奧運金牌。（圖／教育部體育署提供）

記者郭運興／台北報導

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟擊敗中國隊，奪下台灣本屆首金，創造奧運首次男雙連霸紀錄。而頒獎典禮，全場球迷大唱國旗歌，更讓全台感動。對此，台大政治系教授左正東今（5日）表示，數十年後，這首抗戰期間的愛國歌曲，意外成為台澎金馬兩千三百萬人共享的光榮符號，既然國旗歌已是跨族群跨黨派的情感象徵，是不是考慮以後唱國歌時就改唱國旗歌呢？

左正東於臉書表示，麟洋配奧運再次奪金，全台歡欣鼓舞。總統賴清德、國民黨主席朱立倫、民眾主席柯文哲皆發文恭喜「麟洋配」。在滿滿的歡樂聲中，鄉民們對國旗歌的關注，特別讓人感動。

左正東指出，國旗歌為1930年代黃自在譜曲的「青天白日滿地紅」，歌詞有一說認為出自上海良友雜誌主編梁得所，這首歌曾申請成為國歌未能入選。而抗戰勝利後，國民政府各部門制作歌曲，以展現民族自信，而在民國三十六年將這首歌定為國旗歌。

左正東感性表示，數十年後，這首抗戰期間的愛國歌曲，意外成為台澎金馬兩千三百萬人共享的光榮符號，這既是台灣一連串驚奇旅程的另一個驚嘆號，又是中華民國百折不撓立國精神的不斷延伸。

最後，左正東說，二十一世紀初期，前清大校長沈君山曾建議用國旗歌取代國歌。其實，除國歌外另有國旗歌的國家不多，既然國旗歌已是台澎金馬跨族群跨黨派的情感象徵，是不是可以考慮以後唱國歌時就改唱國旗歌呢？

▼台大政治系教授左正東。（圖／記者林敬旻攝）