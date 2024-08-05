麟洋配奪金牌！雲林工程行發500份雞排與鄉親同慶

記者蔡佩旻／雲林報導

2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，擊敗中國隊奪下台灣本屆首金，成功2連霸衛冕，振奮全國。不少業者為此慶賀推出優惠，雲林水林鄉一名工程行老闆發起免費發雞排活動，今（5）日首波發放100份，炸雞攤從中午開始就被熱情同慶的鄉親包圍。

▲雲林水林鄉一名工程行老闆發起免費發放500份雞排活動，慶祝2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪冠。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



水林鄉健雄工程行老闆洪健雄表示，從上次李洋、王齊麟奪東京奧運冠軍後就開始關注，昨夜觀賽時緊張又激動，一度興奮跳到椅子上。洪健雄說，選手要奪冠不容易，為了慶賀他們為台灣爭光，今天準備100份、8月7日準備400份，總共500份將於下午13時30分放號碼牌，讓大家一起為台灣加油。

▲健雄工程行今天準備100份、8月7日準備400份，總共500份將於下午13時30分放號碼牌，讓大家一起為台灣加油。

民眾分享觀賽時的緊張刺激，並讚嘆李洋、王齊麟為國爭光相當了不起。水林鄉代表陳文正表示，感謝水林鄉在地健雄工程行發起「得金牌吃雞排」活動，為羽球國手「麟洋配」在奧運奪金，大方與鄉親一同歡慶，共襄盛舉。

▲炸雞攤從中午開始就被熱情同慶的鄉親包圍。