　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

麟洋配奪金牌！雲林工程行發500份雞排與鄉親同慶

記者蔡佩旻／雲林報導

2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，擊敗中國隊奪下台灣本屆首金，成功2連霸衛冕，振奮全國。不少業者為此慶賀推出優惠，雲林水林鄉一名工程行老闆發起免費發雞排活動，今（5）日首波發放100份，炸雞攤從中午開始就被熱情同慶的鄉親包圍。

▲雲林水林鄉一名工程行老闆發起免費發放500份雞排活動，慶祝2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪冠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林水林鄉一名工程行老闆發起免費發放500份雞排活動，慶祝2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪冠。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

水林鄉健雄工程行老闆洪健雄表示，從上次李洋、王齊麟奪東京奧運冠軍後就開始關注，昨夜觀賽時緊張又激動，一度興奮跳到椅子上。洪健雄說，選手要奪冠不容易，為了慶賀他們為台灣爭光，今天準備100份、8月7日準備400份，總共500份將於下午13時30分放號碼牌，讓大家一起為台灣加油。

▲雲林水林鄉一名工程行老闆發起免費發放500份雞排活動，慶祝2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪冠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲健雄工程行今天準備100份、8月7日準備400份，總共500份將於下午13時30分放號碼牌，讓大家一起為台灣加油。

民眾分享觀賽時的緊張刺激，並讚嘆李洋、王齊麟為國爭光相當了不起。水林鄉代表陳文正表示，感謝水林鄉在地健雄工程行發起「得金牌吃雞排」活動，為羽球國手「麟洋配」在奧運奪金，大方與鄉親一同歡慶，共襄盛舉。

▲雲林水林鄉一名工程行老闆發起免費發放500份雞排活動，慶祝2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪冠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲炸雞攤從中午開始就被熱情同慶的鄉親包圍。

▲雲林水林鄉一名工程行老闆發起免費發放500份雞排活動，慶祝2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪冠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►麟洋配奪金！東森購物限時8折優惠、送樂透金　秀毛孩觀賽照拿「罐金」折價券

►開鬼門迎好兄弟！虎尾金羅殿開五嶽門驚現「神奇靈動」

►今晚子時鬼門開　雲林西螺福興宮封鐘鼓...1個月不放炮

►融合傳統與時尚　2024虎尾中元文化祭今聯合開香揭幕

►終結國3古坑交流道「鬼打牆」　側車道工程動土

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／莊智淵、高承睿遭埃及逆轉　中華男團丟掉第1局
快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報
憂全面開戰！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍
真相曝！內湖女富商遭劫500萬+嘻哈歌手墜樓亡　全是詐團成員
快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上
快訊／台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施
王齊麟新搭檔曝光！　是羅嘉翎男友
李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很有大愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市警察局　卸、新任分局長聯合交接

嘉市警Podcast宣導　預防網友性侵

賀麟洋配奧運再奪金　承億文旅推住房優惠活動

台南市立博物館常設展解鎖新空間　「自造台南進行式」啟動！

麟洋配奪金牌！雲林工程行發500份雞排與鄉親同慶

南投青年住宅第一期落成　中籤者自備50萬即交屋

工廠火災風險辨識與應變　南消辦講座籲企業主不容忽視

台南藍軍賀麟洋奪金　籲國家從小長期栽培奪牌選手讓世界看見台灣

科大生靠這計畫入廠訓練　畢業轉正職還有獎金拿

凱米颱風重創古坑農作　立委劉建國會勘促簡化農損申請流程

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

嘉義市警察局　卸、新任分局長聯合交接

嘉市警Podcast宣導　預防網友性侵

賀麟洋配奧運再奪金　承億文旅推住房優惠活動

台南市立博物館常設展解鎖新空間　「自造台南進行式」啟動！

麟洋配奪金牌！雲林工程行發500份雞排與鄉親同慶

南投青年住宅第一期落成　中籤者自備50萬即交屋

工廠火災風險辨識與應變　南消辦講座籲企業主不容忽視

台南藍軍賀麟洋奪金　籲國家從小長期栽培奪牌選手讓世界看見台灣

科大生靠這計畫入廠訓練　畢業轉正職還有獎金拿

凱米颱風重創古坑農作　立委劉建國會勘促簡化農損申請流程

《我的意外室友》結局噴淚！楊麗音失智失聯　姚淳耀、嚴正嵐急壞

太早慶祝！德國田徑女選手「終點前被超越」　0.01秒之差被淘汰

「麟洋配」奧運二度奪金　土銀8／15表揚王齊麟

先匯2個月租金才能看房　男大生匯1.4萬「屋主」神隱了

嘉義市警察局　卸、新任分局長聯合交接

金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

快訊／師徒檔莊智淵、高承睿遭埃及逆轉　雙打丟掉第1局

少了太魯閣能去哪玩？旅宿業列花蓮觀光4大隱憂：應找到新意吸客

快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

夫妻感情糾紛　先生帶人砸店

巴黎奧運羽球金牌戰登場黃偉哲與民眾看轉播加油

自募拚外交　台澳國際交流原鄉圓夢

協助重整家園淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！

男女機車騎上國道一號被國道警攔獲舉發移置

桃園月眉濕地生態豐富　白鼻心家族現蹤跡

暑假必遊行程　「放假囉！來慈湖」浪漫登場

志工夫妻檔15年無間斷服務溫暖守護愛心令人感動

科大生靠這計畫畢業轉正職還有獎金拿

桃園暑期成年禮營隊　報名倒數

嘉義市棒球場中職首戰　台鋼雄鷹對戰統一獅

農曆七月鬼門開　新北推環保普度紙錢集中焚燒

日本中華聯合總會訪新北　侯友宜盼維繫台日友好關係

暑假親子在家共學　新北線上水保教具改版推出

更多熱門

相關新聞

「麟洋配」金牌純度超高！

「麟洋配」金牌純度超高！

「麟洋配」李洋、王齊麟在昨天（4日）擊敗世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶，成為史上第1個在奧運羽球男雙項目達成2連霸的搭檔，一路上過關斬將的「麟洋配」世界排名為第12，在8強賽事僅高於第22名的泰國組合蘇柏（Supak Jomkoh）、吉丁努彭（Kittinupong Kedren），可見其衛冕的含金量。

王齊麟新搭檔！「身高190腹肌男神」　月底出戰日本賽

王齊麟新搭檔！「身高190腹肌男神」　月底出戰日本賽

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

台灣贏了！中國媽媽嗆搞什麼　她回嘴1句「當場惦惦」

小小瑜運彩押「麟洋奪金」中了！

小小瑜運彩押「麟洋奪金」中了！

台中KTV點披薩吃到螺絲！業者出面道歉

台中KTV點披薩吃到螺絲！業者出面道歉

關鍵字：

奧運羽球台灣麟洋配免費雞排影音

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

李洋比賽為何一直講話？

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面