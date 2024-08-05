8000萬補助特定媒體轉播奧運？　綠議員：商業與公共性均衡的做法

▲▼新北市議員林秉宥。（資料照／卓冠廷辦公室提供）



實習記者歐承翰／台北報導

愛爾達電視台取得台灣獨家轉播權，遭質疑體育署補助8000萬元，但大部分賽事轉播權卻集中於特定付費平台，導致一般民眾無法觀看奧運賽事。對此，民進黨議員林秉宥5日表示，因為台灣僅有愛爾達取得轉播權，因此政府僅能和它們合作；政府透過補助，將國手比賽的片段分享至公共頻道，已是商業與公共性之間均衡的做法，若是想讓其他商業頻道蹭免費的，那就是「名為公益，骨子裡是圖利不願買授權的免費仔」。

林秉宥今天於臉書撰文表示，台灣取得奧運轉播權的只有愛爾達一家，等於是獨家代理，所以政府補助的8000萬也只能跟愛爾達合作運用，補助的條件就是部分賽事，尤其是我國選手參賽的賽事，必須跟國內其他公共頻道分享訊號。

林秉宥認為，有人覺得這做法有問題，甚至用圖利特定廠商的說法來抹黑，無論是商業層面或是公益性質，都是非常無理且惡劣的行為。

林秉宥指出，這件事的關鍵是，這個獨家是奧委會只給愛爾達，還是因為其他電視台不願意花錢買？這是有必要讓大家知道的。奧運的亞洲轉播權是由日本電通作為總代理，授權20個「願意付錢」的電視台來轉播賽事。也就是，只要電視台願意花錢，沒有甚麼買不到的。因為轉播權是全套不能單買，國內只有愛爾達願意買下，其他電視台是否有合資意願都看不出來。

林秉宥強調，政府透過補助，把國人最想看的選手賽事分享出來到公共頻道，這已經是在商業與公共性之間均衡的做法。對這種做法還有意見的，無非就是想要讓其他商業頻道可蹭免費的，名為公益但骨子裡就只是想圖利不願花錢買授權的免費仔罷了。