樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍　教練進場慶祝趕緊撿起來

▲樊振東奪金丟拍，教練趕緊撿起來。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸桌球好手樊振東4日擊敗來自瑞典的「六角戰士」莫雷加德（Truls Möregårdh）奪金，拿下個人生涯首面奧運金牌，也完成全球桌球9大賽事奪冠的「全滿貫」榮耀。比賽結束時，樊振東興奮地將球拍拋在腳邊，一旁的教練王皓衝出來抱著他慶祝之餘，也機警地把球拍撿起來放在球桌上，避免重蹈王楚欽球拍被踩斷事件重演。

▲巴黎奧運中國男子桌球代表樊振東。（圖／ETtoday製／ITTF）

樊振東綽號「小胖」，是出生於廣州的湖南祁東人，現年27歲，曾在2018年首次登頂世界第一，目前為世界排名第四。小胖在本屆奧運賽前已經拿下全球桌球9大賽中的8項賽事冠軍，獨缺一面奧運金牌，不過，世界排名第一的王楚欽聲勢如日中天再加上自己籤運不佳，在被形容為艱難的半區突圍而出，讓外界對於他拿下這面金牌更覺得難能可貴。

樊振東賽後表示，這屆奧運會承載了大家能想像到的巨大的壓力，「我的所想、所能、所做都是盡到了極致，我盡力了。對於自己的表現無論什麼樣的結果都感到欣慰。」

▲樊振東拿下奧運金牌，完成世界桌壇9項賽事「全滿貫」冠軍。（圖／路透社）

在連續擊敗17歲的法國「眼鏡弟」勒布朗及莫雷加德後，樊振東難掩興奮之情，激動地將球拍丟落在地，教練王皓也在第一時間跳過看板與他相擁慶祝。當樊振東接受全場觀眾歡呼，走向對手握手時，王皓注意到地面上的球拍，趕緊撿起來放在球桌上，以免和王楚欽一樣發生「斷拍」的慘劇。

值得注意的是，王皓也曾是大陸盛極一時的桌球選手之一，手握八項大賽冠軍，唯一的遺憾便是沒有在奧運賽場上拿過金牌，子弟兵樊振東也算是圓了教練的心願，成為「全滿貫」名人堂選手之一。