　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍　教練進場慶祝趕緊撿起來

▲樊振東奪金丟拍，教練趕緊撿起來。（圖／翻攝微博）

▲樊振東奪金丟拍，教練趕緊撿起來。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸桌球好手樊振東4日擊敗來自瑞典的「六角戰士」莫雷加德（Truls Möregårdh）奪金，拿下個人生涯首面奧運金牌，也完成全球桌球9大賽事奪冠的「全滿貫」榮耀。比賽結束時，樊振東興奮地將球拍拋在腳邊，一旁的教練王皓衝出來抱著他慶祝之餘，也機警地把球拍撿起來放在球桌上，避免重蹈王楚欽球拍被踩斷事件重演。

巴黎奧運中國男子桌球代表樊振東。（圖／ETtoday製／ITTF）

▲巴黎奧運中國男子桌球代表樊振東。（圖／ETtoday製／ITTF）

樊振東綽號「小胖」，是出生於廣州的湖南祁東人，現年27歲，曾在2018年首次登頂世界第一，目前為世界排名第四。小胖在本屆奧運賽前已經拿下全球桌球9大賽中的8項賽事冠軍，獨缺一面奧運金牌，不過，世界排名第一的王楚欽聲勢如日中天再加上自己籤運不佳，在被形容為艱難的半區突圍而出，讓外界對於他拿下這面金牌更覺得難能可貴。

樊振東賽後表示，這屆奧運會承載了大家能想像到的巨大的壓力，「我的所想、所能、所做都是盡到了極致，我盡力了。對於自己的表現無論什麼樣的結果都感到欣慰。」

▲▼中國桌球男單五連霸　樊振東4比1成功衛冕。（圖／路透社）

▲樊振東拿下奧運金牌，完成世界桌壇9項賽事「全滿貫」冠軍。（圖／路透社）

在連續擊敗17歲的法國「眼鏡弟」勒布朗及莫雷加德後，樊振東難掩興奮之情，激動地將球拍丟落在地，教練王皓也在第一時間跳過看板與他相擁慶祝。當樊振東接受全場觀眾歡呼，走向對手握手時，王皓注意到地面上的球拍，趕緊撿起來放在球桌上，以免和王楚欽一樣發生「斷拍」的慘劇。

值得注意的是，王皓也曾是大陸盛極一時的桌球選手之一，手握八項大賽冠軍，唯一的遺憾便是沒有在奧運賽場上拿過金牌，子弟兵樊振東也算是圓了教練的心願，成為「全滿貫」名人堂選手之一。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／莊智淵、高承睿遭埃及逆轉　中華男團丟掉第1局
快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報
憂全面開戰！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍
真相曝！內湖女富商遭劫500萬+嘻哈歌手墜樓亡　全是詐團成員
快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上
快訊／台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施
王齊麟新搭檔曝光！　是羅嘉翎男友
李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很有大愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國體操奧運首金選手撞臉「常威」　曾因跩臉爆紅自曝：當時抽筋了

中國羽球「王昶、梁偉鏗」合跳挖呀挖！　網大讚：帥氣又搞笑

饒慶鈴3度回福建老家　談祭祖：做人莫忘根本「和平」最重要　

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍　教練進場慶祝趕緊撿起來

中國海警跟監仙賓暗沙菲律賓船隻　南海爭端不止

陸上半年結婚登記數創新低！全年恐降至1980年以來最低

中國網友被「麟洋配」征服！　微博留言大讚：連霸、厲害

全紅嬋愛玩「王者榮耀」！　她無奈嘆：未成年1天只能玩1小時

麟洋摘金！央視「只有轉播40分鐘」　沒播頒獎典禮

陸銀行女員工請假竟是「去巴黎參加奧運會」　主管以為她開玩笑

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

中國體操奧運首金選手撞臉「常威」　曾因跩臉爆紅自曝：當時抽筋了

中國羽球「王昶、梁偉鏗」合跳挖呀挖！　網大讚：帥氣又搞笑

饒慶鈴3度回福建老家　談祭祖：做人莫忘根本「和平」最重要　

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍　教練進場慶祝趕緊撿起來

中國海警跟監仙賓暗沙菲律賓船隻　南海爭端不止

陸上半年結婚登記數創新低！全年恐降至1980年以來最低

中國網友被「麟洋配」征服！　微博留言大讚：連霸、厲害

全紅嬋愛玩「王者榮耀」！　她無奈嘆：未成年1天只能玩1小時

麟洋摘金！央視「只有轉播40分鐘」　沒播頒獎典禮

陸銀行女員工請假竟是「去巴黎參加奧運會」　主管以為她開玩笑

「麟洋配」奧運二度奪金　土銀8／15表揚王齊麟

先匯2個月租金才能看房　男大生匯1.4萬「屋主」神隱了

嘉義市警察局　卸、新任分局長聯合交接

金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

快訊／師徒檔莊智淵、高承睿遭埃及逆轉　雙打丟掉第1局

少了太魯閣能去哪玩？旅宿業列花蓮觀光4大隱憂：應找到新意吸客

快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報

慶麟洋配鍍金！高雄飯店推啤酒買1送1　入住最美酒店再送1晚

HBO等12頻道「8月16日恐斷訊」！　衝擊百萬中嘉用戶

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

大陸熱門新聞

「麟洋配」擊敗中國奪金！微博網友罵裁判

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

敗給麟洋！王昶坦言：近期最激烈的比賽

中國網友被「麟洋配」征服！　微博留言大讚：連霸、厲害

中國桌球男單五連霸　樊振東奪金

20歲中國飛魚最後一棒逆天翻盤！中國游泳隊獲第2金

央視再改節目表！有望轉播「麟洋配」

花1300萬請明道直播賣貨！僅賣出90萬

天津首富邀全紅嬋當兒媳　開「1離譜條件」陸網炸鍋

才剛奪金！「擊劍女神」告別運動員生涯

全紅嬋愛玩「王者榮耀」！她嘆：只能玩1小時

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

麟洋摘金！央視「只有轉播40分鐘」　沒播頒獎典禮

陳夢桌球女單再奪金　孫穎莎粉絲現場狂噓

更多熱門

相關新聞

麟洋配奪金牌！雲林工程行發500份雞排

麟洋配奪金牌！雲林工程行發500份雞排

2024巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，擊敗中國隊奪下台灣本屆首金，成功2連霸衛冕，振奮全國。不少業者為此慶賀推出優惠，雲林水林鄉一名工程行老闆發起免費發雞排活動，今（5）日首波發放100份，炸雞攤從中午開始就被熱情同慶的鄉親包圍。

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

中華郵政發行「羽戴同行郵摺」

中華郵政發行「羽戴同行郵摺」

格林批評美國男籃教練團　坦圖坐板凳是錯的

格林批評美國男籃教練團　坦圖坐板凳是錯的

王齊麟11日到大巨蛋　味全主場買一送一

王齊麟11日到大巨蛋　味全主場買一送一

關鍵字：

桌球奧運樊振東全滿貫金牌乒乓球2024奧運桌球2024奧運大陸2024巴黎奧運2024奧運

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

李洋比賽為何一直講話？

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面