　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德問李洋「為何不刮鬍」　自爆整晚睡不著！在官邸客廳跳起來

▲▼總統賴清德5日上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」時，忍不住分享自己昨晚（4日）觀看台灣羽球好手王齊麟、李洋金牌戰的狀況。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德5日上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」時，忍不住分享自己昨晚（4日）觀看台灣羽球好手王齊麟、李洋金牌戰的狀況。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」時，忍不住分享自己昨晚（4日）觀看台灣羽球好手王齊麟、李洋金牌戰的狀況，直呼自己整個人在客廳跳起來，還跟賓客們分享自己致電給麟洋的通話內容，說他有問了李洋，都不刮鬍子的意義為何。

賴清德上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」，身為資深體育迷的他，忍不住在訪談過程中，花了很長篇幅在分享自己昨晚觀看球賽的狀況跟心情。

賴清德說，昨天都沒睡，因為麟洋配，奧運羽球雙打金牌，連續兩屆、連12勝，不僅僅得到金牌還破了奧運紀錄，昨天很早就守在電視機前面要為他們加油打氣。他笑著說，「我相信很多民眾都跟我一樣，過程精彩刺激，最後很高興。他們贏的時候倒下去，我是跳起來，真的有夠高興」。

接著，賴清德跟訪賓分享他致電給王齊麟爸爸、王齊麟跟李洋的過程。賴清德說，很高興打電話給王齊麟的爸爸，跟他感謝，也跟他恭喜，他們都非常客氣，而李洋的爸爸因為在巴黎，電話都不通。賴清德說，「應該是很多很多在打給他，我大概在一個小時之後才連絡上王齊麟和李洋，我特別誇獎他們兩位」。

賴清德說，他在電話裡跟王齊麟、李洋分享自己的看球心得，第一個技術非常全面、非常高超，不管是前場接發球非常好，遠遠贏過他的對手，中長回擊或後場扣殺，都相當具威力，而且非常冷靜非常沉著，那個壓力非常大，這次也非常有幸打敗了世界排名第二，最後又打敗了世界排名第一。

「我整夜都歡喜，覺得很光榮，高興又感到光榮！」賴清德說，他想到這兩個年輕的選手這麼不簡單，打電話給他們的時候，他們非常客氣、非常謙虛，「我誇獎他們技術高超，贏得金牌非常不容易，他們很謙虛表示，感謝教練、感謝全國人民做他們的後盾，大家都集氣為他們加油」。

此外，賴清德還問李洋，「你沒有刮鬍子有什麼意義？」賴清德說，李洋告訴他，金牌才要刮鬍子，下決心，有些人想說先刮鬍子會不會把好運也刮掉，所以贏了金牌才要刮鬍子。

賴清德表示，他也跟兩位教練謝謝，說名師出高徒，李洋王齊麟寫入奧運歷史，連續得到金牌，「我說你們兩位也一起寫進歷史，謝謝他們兩位」。

賴清德透露，兩位教練非常客氣，說這是國訓中心大家幫忙，也感謝政府，也感謝全國民眾的支持。他說，「勝不驕，技術高超贏得金牌令人尊重，但是他那種謙虛的態度，令我們讚嘆」。

最後，賴清德笑著說，他昨晚睡不著，很開心，最後得了21分贏的時候，他是跳起來，「我在客廳上跳起來，高興到這種程度，我們繼續努力，台灣各個面向都在進步，我們團結一致，把有困難、做得不夠的地方改進，讓他們能夠進步，需要協助的地方，我們就來協助。我相信大家整體一起往前走」。

▼總統賴清德5日上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」時，忍不住分享自己昨晚（4日）觀看台灣羽球好手王齊麟、李洋金牌戰的狀況。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德5日上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」時，忍不住分享自己昨晚（4日）觀看台灣羽球好手王齊麟、李洋金牌戰的狀況。（圖／總統府提供）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／新北某高中生上廁所太久　倒地命危搶救中
台股明天還殺？台指期首見跌停鎖死
仰德集團感謝各界關心　第4代許家鈞告別式圓滿結束
選手村太爛！金牌泳將「乾脆睡公園」畫面曝
應召站闆娘「越南李若彤」現身！出庭認罪嬌嗔：聽不懂
北市教練握參賽權！強帶國中女開房車震　她被迫放棄柔道
快訊／史上最慘！台股崩跌1807點　台積電重挫88元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

水電雙漲？郭智輝稱「準備中」　凌濤：股價大跌逼人民自求多福

美麗島民調／「拆樑」49.3%市民反對　53.3%認為謝國樑不會被罷免

賴清德問李洋「為何不刮鬍」　自爆整晚睡不著！在官邸客廳跳起來

麟洋配頒獎國旗歌感動全台　左正東：該考慮未來國歌改唱國旗歌

影／「麟洋配」重要推手眼鏡俠陳宏麟　文總昔深度訪談看這裡

盧秀燕選黨主席將扛「3大戰場」　凌濤：選總統時出事誰負責？

嗆陳智菡秀下限　凌濤：母姊會稱柯文哲藍白合「被騙」只為毀約

李洋爸爸獲頒市長獎照曝光！　與蔣萬安合體開心比讚

翁曉玲談麟洋配是台灣之光、中國人的驕傲　綠：國家認同不能包牌

柯文哲深夜大讚麟洋配　「台灣因為有你們而驕傲」

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

水電雙漲？郭智輝稱「準備中」　凌濤：股價大跌逼人民自求多福

美麗島民調／「拆樑」49.3%市民反對　53.3%認為謝國樑不會被罷免

賴清德問李洋「為何不刮鬍」　自爆整晚睡不著！在官邸客廳跳起來

麟洋配頒獎國旗歌感動全台　左正東：該考慮未來國歌改唱國旗歌

影／「麟洋配」重要推手眼鏡俠陳宏麟　文總昔深度訪談看這裡

盧秀燕選黨主席將扛「3大戰場」　凌濤：選總統時出事誰負責？

嗆陳智菡秀下限　凌濤：母姊會稱柯文哲藍白合「被騙」只為毀約

李洋爸爸獲頒市長獎照曝光！　與蔣萬安合體開心比讚

翁曉玲談麟洋配是台灣之光、中國人的驕傲　綠：國家認同不能包牌

柯文哲深夜大讚麟洋配　「台灣因為有你們而驕傲」

水電雙漲？郭智輝稱「準備中」　凌濤：股價大跌逼人民自求多福

慶麟洋配奪金2連霸！Uber Eats網羅「金牌最愛美食買1送1」一次收

科大生靠這計畫入廠訓練　畢業轉正職還有獎金拿

碰！高雄小貨車駕駛精神不濟自撞　「整根電桿」倒下躺地

168.8萬起！台灣福斯「ID.4、ID.5電動車」預售　最快10月交車

美麗島民調／「拆樑」49.3%市民反對　53.3%認為謝國樑不會被罷免

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍　教練進場慶祝趕緊檢起來

多所大學搶聘李洋任教　教長曝：中山大學校長也積極延攬

慈妹綠島脫了！解放比基尼「半邊外露」一轉身…蜜桃臀全看光激辣

【廣編】A20站「勤樸大道」開工慶典　打造「風起公園」時尚樂活宅

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

政治熱門新聞

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

快訊／蔣萬安加碼！王齊麟可獲573萬獎金

麟洋配奪金竟稱是「中國人的驕傲」　翁曉玲微信發文遭罵爆

麟洋配金牌2連霸！　賴清德開玩笑：全國應放假一天

快訊／賴清德親自致電王齊麟爸爸道賀　感謝「麟洋配」為國爭光

勞動基金77億呆帳？勞動部回應了

幕後／賴清德凌晨致電王齊麟、李洋　談話內容看這裡！

北市動物園「與羚羊拍照」可拿好禮

早跟李洋父預言麟洋配冠軍！　賴清德觀天象「見月亮破烏雲」

影／「麟洋配」重要推手眼鏡俠陳宏麟　文總昔深度訪談看這裡

陳水扁賀「麟洋配」擊敗中國摘金牌　讚轉播沒再寫「中華隊」

賴清德問李洋「為何不刮鬍」　自爆整晚睡不著！在官邸客廳跳起來

翁曉玲喊麟洋配是中國人的驕傲　朱立倫：是我們的驕傲

麟洋配頒獎國旗歌感動全台　左正東：該考慮未來國歌改唱國旗歌

更多熱門

相關新聞

不選擇2000萬「麟洋一起當鄰居」　住林口高檔社區

不選擇2000萬「麟洋一起當鄰居」　住林口高檔社區

台灣之光「麟洋配」二連霸奪金創紀錄！而一名網友卻發文說，兩屆金牌能領4000萬獎金，他們恐怕無法在台北買房，該文引發PTT反噴，「每月25萬不知道可以貸出幾間」、「月領25萬，自備2成，根本輕鬆買」。事實上，兩人上屆就選擇領月俸12.5萬，且也在林口置產，各自買下「長虹交響苑」高檔社區。

麟洋配頒獎國旗歌感動全台　左正東：該考慮未來國歌改唱國旗歌

麟洋配頒獎國旗歌感動全台　左正東：該考慮未來國歌改唱國旗歌

影／「麟洋配」重要推手眼鏡俠陳宏麟　文總昔深度訪談看這裡

影／「麟洋配」重要推手眼鏡俠陳宏麟　文總昔深度訪談看這裡

林口2千人體育館吶喊「麟洋」奪金！散場1幕讓她大讚素質

林口2千人體育館吶喊「麟洋」奪金！散場1幕讓她大讚素質

李洋「球不落地決不放棄」！學弟師母曝他比賽1大堅持

李洋「球不落地決不放棄」！學弟師母曝他比賽1大堅持

關鍵字：

賴清德2024巴黎奧運王齊麟李洋

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

李洋比賽為何一直講話？

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面