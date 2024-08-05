賴清德問李洋「為何不刮鬍」　自爆整晚睡不著！在官邸客廳跳起來

▲總統賴清德5日上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」時，忍不住分享自己昨晚（4日）觀看台灣羽球好手王齊麟、李洋金牌戰的狀況。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」時，忍不住分享自己昨晚（4日）觀看台灣羽球好手王齊麟、李洋金牌戰的狀況，直呼自己整個人在客廳跳起來，還跟賓客們分享自己致電給麟洋的通話內容，說他有問了李洋，都不刮鬍子的意義為何。

賴清德上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」，身為資深體育迷的他，忍不住在訪談過程中，花了很長篇幅在分享自己昨晚觀看球賽的狀況跟心情。

賴清德說，昨天都沒睡，因為麟洋配，奧運羽球雙打金牌，連續兩屆、連12勝，不僅僅得到金牌還破了奧運紀錄，昨天很早就守在電視機前面要為他們加油打氣。他笑著說，「我相信很多民眾都跟我一樣，過程精彩刺激，最後很高興。他們贏的時候倒下去，我是跳起來，真的有夠高興」。

接著，賴清德跟訪賓分享他致電給王齊麟爸爸、王齊麟跟李洋的過程。賴清德說，很高興打電話給王齊麟的爸爸，跟他感謝，也跟他恭喜，他們都非常客氣，而李洋的爸爸因為在巴黎，電話都不通。賴清德說，「應該是很多很多在打給他，我大概在一個小時之後才連絡上王齊麟和李洋，我特別誇獎他們兩位」。

賴清德說，他在電話裡跟王齊麟、李洋分享自己的看球心得，第一個技術非常全面、非常高超，不管是前場接發球非常好，遠遠贏過他的對手，中長回擊或後場扣殺，都相當具威力，而且非常冷靜非常沉著，那個壓力非常大，這次也非常有幸打敗了世界排名第二，最後又打敗了世界排名第一。

「我整夜都歡喜，覺得很光榮，高興又感到光榮！」賴清德說，他想到這兩個年輕的選手這麼不簡單，打電話給他們的時候，他們非常客氣、非常謙虛，「我誇獎他們技術高超，贏得金牌非常不容易，他們很謙虛表示，感謝教練、感謝全國人民做他們的後盾，大家都集氣為他們加油」。

此外，賴清德還問李洋，「你沒有刮鬍子有什麼意義？」賴清德說，李洋告訴他，金牌才要刮鬍子，下決心，有些人想說先刮鬍子會不會把好運也刮掉，所以贏了金牌才要刮鬍子。

賴清德表示，他也跟兩位教練謝謝，說名師出高徒，李洋王齊麟寫入奧運歷史，連續得到金牌，「我說你們兩位也一起寫進歷史，謝謝他們兩位」。

賴清德透露，兩位教練非常客氣，說這是國訓中心大家幫忙，也感謝政府，也感謝全國民眾的支持。他說，「勝不驕，技術高超贏得金牌令人尊重，但是他那種謙虛的態度，令我們讚嘆」。

最後，賴清德笑著說，他昨晚睡不著，很開心，最後得了21分贏的時候，他是跳起來，「我在客廳上跳起來，高興到這種程度，我們繼續努力，台灣各個面向都在進步，我們團結一致，把有困難、做得不夠的地方改進，讓他們能夠進步，需要協助的地方，我們就來協助。我相信大家整體一起往前走」。

▼總統賴清德5日上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」時，忍不住分享自己昨晚（4日）觀看台灣羽球好手王齊麟、李洋金牌戰的狀況。（圖／總統府提供）

