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影／「麟洋配」重要推手眼鏡俠陳宏麟　文總昔深度訪談看這裡

▲▼文總出品的《匠人魂》系列影片，就曾拍攝過陳宏麟教練，題為「球場上的纖毫之爭」。（圖／文化總會）

▲文總出品的《匠人魂》系列影片，就曾拍攝過陳宏麟教練，題為「球場上的纖毫之爭」。（圖／文化總會）

記者陶本和／台北報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟4日以2比1擊退世界第1中國組合梁偉鏗、王昶摘金，成為奧運史上首對完成連霸的男雙組合；而場邊一位緊盯賽事的「眼鏡俠」教練陳宏麟，也備受台灣民眾熱議。事實上，中華文化總會出品的《匠人魂》系列影片，就曾拍攝過陳宏麟的深度訪談，介紹這位台灣金牌教練。

文總表示，陳宏麟是「麟洋配」的重要推手、蟬聯奧運金牌的關鍵第三人，三人共同寫下奧運羽球男雙賽事史無前例的二連霸紀錄。

事實上，文總出品的《匠人魂》系列影片，就曾拍攝過陳宏麟教練，題為「球場上的纖毫之爭」。內容闡述小學四年級就接觸羽球的陳宏麟，曾是王齊麟的雙打夥伴，2014年與王齊麟組隊時，陳宏麟就已是國際上名列前茅的雙打選手，雙麟配曾在2018世錦賽奪銅，晉升世界排名前第四。

文總指出，後來陳宏麟因受傷轉任教練，透過另種形式繼續追求共同的夢想，因深諳王齊麟的球風及弱點，特別找來學弟李洋與之互補，重組一支「超級戰隊」，帶領兩人參與各大國際賽事。

在這段訪談中，陳宏麟說，「教練跟選手最大差別就是，選手訓練完就是休息，各自回去做自己的事情，教練訓練完之後還有一堆行政。」他說，脫離訓練、比賽、訓練、比賽不斷循環的選手生活，陳宏麟的目光從對手擊發的一顆球，變焦到各個選手的訓練模式與重點賽事的通盤規劃。不變的是，他始終不曾離開球場。

陳宏麟認為，選手所憑藉的並不只有努力，「我覺得天份會比努力更重要，因為努力是大家都很努力，大家都做到一百分，有天份你才能走到更高的舞台。」天份就像打電動獲得特殊道具，有人可以預測對手的動作或球路，有人比其他人更快突破難關，每個選手枝微末節的差異，在球場上體現為得分數。

除了選手訓練與行政庶務，溝通協調也是陳宏麟的主要工作之一。雙打項目是人際交流的具象化，場上的合作默契，有賴於場下取得共識，從初期選才到組隊後的互動，教練始終是兩位選手之間的溝通橋樑。回顧上一代斯巴達式的帶隊模式，陳宏麟認為現在的教練多以溝通與選手建立信賴關係，讓教練提出的觀念真正被理解、吸收，進而內化為選手自身的能量。

文總表示，球場上沒有永遠的贏家，然而早年缺乏前人領路，陳宏麟嘗過從頭輸到尾的滋味。每一場敗仗都是他自我檢視的鏡子，看見自己的不足，再回頭設法克服。也因習慣了輸的感覺，陳宏麟記得每一場意料之外的贏。打敗從未打敗的對手、扭轉帶傷上陣的困局。

►►►《匠人魂》專訪影片：#32球場上的纖毫之爭

▼文總出品的《匠人魂》系列影片，就曾拍攝過陳宏麟教練，題為「球場上的纖毫之爭」。（圖／文化總會）

▲▼文總出品的《匠人魂》系列影片，就曾拍攝過陳宏麟教練，題為「球場上的纖毫之爭」。（圖／文化總會）

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