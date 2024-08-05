韓22歲選手沒得獎「痛失免兵役」爆哭！　奧運休息室拭淚畫面曝

Seeing Tom Kim cry in the clubhouse knowing what’s ahead is next level brutal. #Olympic2024 pic.twitter.com/UPbDHW3ieW — Fooser Sports Design (@FooserSports) August 4, 2024

記者王佩翊／編譯

南韓高爾夫選手金周炫（김주형，Tom Kim）在巴黎奧運男子個人高爾夫第4輪比賽中排名第8，無緣獎牌，也讓他失去免兵役的機會。賽後他被拍到待在休息室內痛哭落淚。根據南韓兵役法規定，只要在奧運取得前3名、亞運第1名，便能以「體育要員」身分入伍，僅須完成數周的新兵訓練即可。

▲▼金周炫在休息室崩潰拭淚。（圖／X／@FooserSports）

根據《每日郵報》報導，22歲南韓高爾夫球選手金周炫4日在巴黎奧運男子個人高爾夫項目的第4輪比賽中，打出低於標準桿13桿的成績，但他最終仍未能擠進前三名，止步第8名。

賽後這位22歲選手也被拍到在休息室內崩潰痛哭，同時努力拭淚，穩定情緒。由於未能獲得奧運獎牌，他也因此與免除兵役的機會失之交臂。

根據南韓法律，所有男性必須在28歲前完成18至21個月的兵役，除非他們獲得豁免權。豁免通常基於身體或心理健康問題，而在奧運取得前3名、亞運取得第1名的運動選手也能獲得免役機會。

南韓球星孫興慜2018年率領韓國隊在亞運會奪得金牌，因此僅需完成3週的基礎訓練。

雖然金周炫錯失了巴黎奧運的免役機會，不過他仍有機會挑戰2026年日本亞運會與2028年洛杉磯奧運，否則他可能會因為返國服兵役，而不得不離開PGA巡迴賽。

金周炫截至目前已在職業生涯中贏得了3個PGA冠軍，並在2023年的英國公開賽上獲得並列第2名。