李洋父子都是北市大碩士班畢業　兒子打趣：老爸變學弟

▲李洋父親李峻淯（右）今年取得北市大體育所碩士學位，並獲頒市長獎肯定。（圖／翻攝李洋臉書）

記者楊惠琪／台北報導

「麟洋配」連2屆奧運摘金，李洋的父親李峻淯特地飛往巴黎見證兒子光榮時刻。今年62歲、軍人出身的李峻淯也是羽球愛好者，退休後還攻讀研究所，今年6月才從台北市立大學體育研究所碩士班畢業，並榮獲市長獎殊榮，李洋就曾在臉書寫下佩服老爸活到老學到老的精神，還幽默地說這樣一來「我好像變成老爸的學長了」。

李洋和王齊麟都是台北市立大學運動競技系研究所碩士，目前兩人也還在攻讀該系所的博士班。而李洋的父親李峻淯也在退休後，攻讀北市大體育研究所碩士班，今年6月取得學位，並以優異成績，獲市長蔣萬安親自頒發市長獎肯定。

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李峻淯碩士畢業典禮當天，李洋人在國外無法到場參加，但他在臉書分享喜訊，恭喜父親取得碩士學位，還榮獲市長獎殊榮，「恭喜老爸，也佩服老爸活到老學到老的精神，話說...這樣我好像變老爸的學長了。」

北市大校長邱英浩表示，李峻淯和李洋一樣，都是用生命熱愛羽球的人，經常在校園看到李爸在打羽球，儘管年過6旬，仍維持相當好的體態，學業部分也相當認真，幾乎零缺課，很努力跟著教授做研究，幾次與李爸餐敘，常聽到他把兒子掛在嘴上，但不是凸顯戰績，談的都是如何協助推廣羽球賽事。

邱英浩還提及，李洋參加巴黎奧運前曾和他碰面聊天，李洋說「當大家在關注得獎或成功的運動員時，也請大家多鼓勵給還再努力的選手」，這句話讓他感動至今，也充分感受到李洋是真正熱愛羽球的人。

邱英浩說，李洋、王齊麟都是北市大校友、目前也都攻讀校內的博士班，這次衛冕金牌，寫下台灣歷史，母校與有榮焉，除了歸功兩位選手的努力外，一路上培訓選手的教練們也是幕後功臣。