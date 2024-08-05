「還覺得在作夢！」　王齊麟奪金後臉書發聲：不可思議的奧運之旅

▲李洋（左）、王齊麟（右）再度奪金。（圖／翻攝自Facebook／王齊麟/Wang Chi Lin）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣「黃金男雙」麟洋配再度奪金！李洋賽後於臉書有感而發，「最後一舞，這是送給你們的！」稍早王齊麟也透過臉書發文表示，「不敢相信我們真的做到了」，心中有許多感謝不知從何說起，等他整理好心情會再與大家分享。文章曝光後，大票網友也湧進留言區道恭喜。

王齊麟稍早在臉書粉專上發文表示，他到現在都還是覺得二度奪金像是在作夢，「不敢相信我們真的做到了！」他坦言，這兩屆奧運之旅很不可思議，「太多的感謝不知從何說起，先謝謝大家」，之後整理好心情，會再慢慢和大家分享，他要將這份榮耀獻給所有支持他們的人。

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貼文曝光後，大票網友也直呼，「麟洋配真的是最完美組合，巴黎奧運金牌，真的實至名歸」、「恭喜，你們超棒的、謝謝你們，辛苦了」、「恭喜，蟬聯金牌，你們是最棒的」、「感謝你們的努力，讓全台凝聚一起，恭喜祝賀拿金牌」、「謝謝二位讓大家夢想成真」、「真是太精彩的比賽，謝謝你們」。

除了王齊麟，李洋也有在臉書貼出自己一手拿金牌、一手比著五環標誌燦笑的照片，直呼「最後一舞，這是送給你們的」。

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