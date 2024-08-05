麟洋奪金！他驚算「獎金可拿1.83億」　PTT炸鍋：值得拿

▲ 王齊麟與李洋以2比1打贏中國 。（圖／路透社）



網搜小組／劉維榛報導

台灣之光「麟洋配」奪下兩屆奧運金牌，依據國光獎金，兩人這次可選擇一次各領2000萬，但有網友認為月俸才領得更多，假設活到90歲、月領25萬的話，等於這輩子能進帳1.83億元。引來全場網友驚喊，「以這種難度，2億都不為過」、「他們付出很多，值得」。

一名網友在PTT表示，王齊麟、李洋都是1995年次出生，現在29歲，若兩人國光獎金都是選擇領月俸的話，這樣兩屆金牌就有25萬元（12.5萬+12.5萬）。

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原PO還進一步假設，「麟洋配」兩人都活到90歲，月俸累積效益超驚人，「一個月25萬*12個月*61年＝1.83億元」，而且一輩子的頭銜就是「兩屆奧運羽球冠軍」，讓原PO不禁拋問「這樣的人生，是什麼感覺？」

無獨有偶，一名網友也同樣發文，金牌可一次拿2000萬，或是採月俸12.5萬，「這樣每個月25萬，領到死，這要是不是台灣運動員巔峰（旅外不算）？」

底下網友熱議，「他們退休也是可以任教培育人才好嗎」、「也要活得到那歲數，人生總有意外」、「先簽幾間房再說」、「終身月入25萬，財富自由了」、「他們付出很多，值得」、「奧運冠軍，絕對值千萬獎金啊，很多人從小到大的投入都不止千萬了吧」、「上次選終身俸，這次可能直接拿2000萬了」。

但也有人認為，「奧運四年才一次，一生能挑戰幾次？」「奧運冠軍比發票中兩千萬還難，而且四年才一次，重點是金牌光環廣告接到手軟，獎金只是零頭，以這種難度，2億都不為過」、「抗壓性那麼強，給一個月100萬都不為過」、「1個月50萬我都覺得不嫌多」。