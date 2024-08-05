狂賀「麟洋」拿金牌發雞排！　國民黨宣布林郁婷奪冠再加碼

▲朱立倫發雞排慶祝麟洋奪金牌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨天奪下中華隊首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。國民黨主席朱立倫今（5日）上午在中央黨部發放200份雞排慶祝，國民黨智庫副執行長凌濤也發送珍奶同樂，兩人皆表示，接下來若有中華隊選手再奪金，會繼續加碼發放雞排。

朱立倫強調，相信每位中華隊選手都是大家的驕傲，「不管是楊勇緯、戴資穎等，雖然沒拿到獎牌但都是我們的驕傲，」都為國家付出非常多，接下來還有很多選手都要為他們加油。如果台灣亞運拳擊金牌女將林郁婷再得金牌，自己也要繼續加碼。

對於林郁婷被捲入性別爭議，朱立倫也聲援表示，林郁婷是新北選手，在學生時代就見過她，也為她加油，林郁婷從小在拳擊的表現，都是大家的驕傲。擂台上大家比較就好，不要用這種方式傷害選手，大家永遠會做選手最強的後盾，給林郁婷加油，期待她得牌。

另外，凌濤也說，麟洋的比賽每一球都非常刺激、緊張，選手、教練的表情，大家都看在眼裡，在奧運的羽球項目金牌戰實力都非常堅強，上次東奧現場沒有觀眾，這次巴黎奧會現場人山人海，大家為了各自隊伍來支持，現場壓力一定很大，李洋跟王齊麟撐過來了，他們的每一記殺球快、狠、準，大家在家裡瘋狂叫好，這是讓台灣團結一個很重要的機會。盼透過發雞排、珍奶拋磚引玉，希望這種團結的氣氛能在台灣社會延續下去。如果接下來有幾場賽事再獲得金牌，還會繼續加碼。

