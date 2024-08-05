藍營「咱基隆人反惡霸」看板遭酸　王鴻薇轟無知：自己出生就在這

▲羅智強、王鴻薇、趙少康合體挺樑看板，「咱基隆人反惡霸」。（圖／羅智強提供）

記者郭運興／台北報導

拆樑、挺樑陷入熱戰，而近日基隆市某建物外牆，出現國民黨政治人物趙少康、王鴻薇、羅智強合體的「咱基隆人反惡罷」看板，而罷免團體表示，裡面一位在基隆成長的人都沒有。對此，國民黨立委王鴻薇今（5日）表示，自己在基隆出生，親戚都在基隆，是對基隆懷抱感情的「基隆人」，罷樑團體要多無知？基隆人的定義是什麼？都不應該是狹隘的定義。

針對王鴻薇、趙少康、羅智強挺樑看板，「山海公民拆樑行動」表示，謝國樑為拉高聲勢，市區出現各類挺樑看板，現在卻只剩下國民黨3名長期對基隆不聞不問、漠不關心的政客，一旁寫著「咱基隆人反惡霸」，卻一位在基隆成長的人都沒有。

對此，王鴻薇於臉書表示，她和趙少康，羅智強，一起支持謝國樑，訴求「咱基隆人反惡霸」，未料罷樑團體竟攻擊他們3人不算基隆人。

王鴻薇指出，自己在基隆出生，身份證字號是C開頭，小學四年級來到台北，很多親戚都還在基隆，她是對基隆懷抱感情的「基隆人」，罷樑團體對基隆要多無知？

王鴻薇強調，基隆人的定義是什麼？基隆出生？基隆成長？有基隆投票權？對於基隆這個海洋城市，都不應該是狹隘的定義。

另外，日前參與挺樑活動時，羅智強就透露，他自己是在基隆市中山區長大的孩子，外木山幾乎就是童年記憶的同義詞。而趙少康也強調，基隆市是他的出生地，為了基隆發展，罷樑這一戰，必須挺身而出，守護基隆的好樑。

▼前中廣董事長趙少康挺基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼羅智強、王鴻薇、趙少康合體挺樑看板，「咱基隆人反惡霸」。（圖／羅智強提供）