瑞士大火英雄！女兒一通電話直奔酒吧　「徒手撬門」成功救10人

▲ 坎波洛趕到火場救出好幾名年輕人。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年夜大火，造成至少47人死亡、119人受傷，其中80人傷勢危急。55歲銀行分析師坎波洛（Paolo Campolo）接到女兒求救電話後，冒險衝入火場強行撬開緊急出口，成功救出10名年輕人，被譽為「英雄父親」。

《每日郵報》報導，坎波洛就住在酒吧約45公尺外，當晚女兒打電話給他，稱她的男友及友人們被困在火場內，而她正在門外等著進入。因吸入濃煙正接受治療的坎波洛在病床上回憶，他從家中狂奔到達酒吧時，主要出入口已被蜂擁逃生的人群堵住，便找到側邊的一扇門，和另一名男子合力強行撬開，好幾個人瞬間湧出門外。

他告訴義大利《信使報》（Il Messaggero），開門後他看見「到處都是受傷的人，有些還有意識但被燒傷，有些已經失去意識。他們用各種語言向我求救，都非常年輕。」儘管吸入大量濃煙，這名勇敢的父親仍徒手將一個又一個年輕人拖出火場，無暇顧及疼痛和危險。

最令坎波洛難忘的是傷者絕望的眼神，「那些知道自己將死之人眼中清醒的絕望表情。被燒傷的人看著你，求你不要丟下他們。這些畫面永遠不會消散。」他的女兒原本也會在酒吧內，幸運的是她先回家與父母跨年才倖免於難，但她的男友目前仍在巴塞爾醫院搶救中。

調查人員2日表示，香檳瓶中的仙女棒極可能是引發火災的主因。瓦萊邦檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud）指出，「我們推測火源來自香檳瓶上的仙女棒，火勢從那裡蔓延到天花板」，現正調查天花板隔音材料是否符合法規，以及酒吧是否被允許使用仙女棒，目前不清楚是否會提出刑事指控，但可能啟動過失殺人調查。

19歲法國學生杜博迪茲（Ferdinand Du Beaudiez）拍下的影片中年輕人開心跳舞狂歡，完全沒有意識到頭頂天花板已經著火。事發前的畫面可見服務生在隔音棉下方揮舞點燃的仙女棒，隨後天花板便開始燃燒，許多人都舉起手機錄影，全然不知自己正記錄災難發生的瞬間。

傷亡人員包括71名瑞士人、14名法國人、11名義大利人，以及塞爾維亞、波士尼亞、盧森堡、比利時、葡萄牙及波蘭公民。由於燒傷嚴重，當局稱辨識死傷者身份可能需要數天時間。