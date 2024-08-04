不畏遭「拆樑大媽」跟騷　謝國樑：我還是會繼續宣傳反罷免

▲洪秀柱赴基隆立挺謝國樑。（圖／翻攝自謝國樑臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑面臨罷免危機，藍營大咖們紛紛聲援力挺，前國民黨主席洪秀柱今（4日）特別受邀前往基隆參加「挺善樑」教育政績宣傳活動。被問到日前在前往吃早餐路上，遭一名身穿「拆樑大隊」衣服的女子跟蹤、騷擾，謝國樑受訪時對此直言「真的不恰當」，但即便被跟騷，他還是不洩氣，會持續跟通勤朋友問候。

謝國樑強調，一定要擋下這次的罷免，不僅是為了自己，更是為了更多的從政同志著想，「為了基隆我會繼續努力，會正面積極的面對，更會站在第一線跟民眾接觸」，一起讓孩子更幸福、讓基隆更好，對於一些綽號，只要在善良風俗的範圍內，「我沒有關係」，因為大家都知道他在基隆的綽號就是小愛爸爸。

對於在罷免民調數字中的表現，謝國樑說，其實反對罷免在基隆是多數，但是會不會出來投票是關鍵，因為基隆市民從來沒有投過這一張票，這也會是基隆政治歷史上第一次有這類的投票，「大家可以想想看，光是要跟很多長輩宣導這一張沒有號碼、沒有照片、沒有政黨圖案的選票，就要花很多時間了」，謝國樑再三呼籲民眾，一定都出來投下反罷免票。

另外，談到有關站路口卻遭騷擾的狀況，謝國樑說，連續有好幾天其實都被非常近距離接觸，還是要呼籲彼此保持一個適當空間，自己絕對尊重任何團體，「我開直播都是持續在做市政跟政策的推廣」，這樣也符合罷免團體所說的要聚焦在市政上面，上禮拜五到了百福，早上一開播就有人衝過來，「說實話真的不是很恰當」，但他未來還是會持續跟通勤朋友問候、宣導。

至於遭質疑赴基隆相挺的政治人物都不是基隆人，謝國樑指出，包含台北市長蔣萬安、前中廣董事長趙少康、前總統馬英九等人，雖然不是基隆人，但都是長期關心台灣而且擔任過不同重要職務的政治人物，台灣是一個自由開放的社會，也不少生活在台灣的日本人還有香港人都對台灣的政治有很多的鼓吹跟抒發啊！大家都可以關心這片土地上的事情，這就是台灣自由民主可貴的地方。

