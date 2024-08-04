要謝國樑挺住！洪秀柱聲援反罷免　批綠「不要臉啥都做得出來」

▲洪秀柱赴基隆立挺謝國樑。（圖／翻攝自謝國樑臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案進入第二階段連署，等待中選會宣布成案與否，不過藍營大咖紛紛出動，本周日（4日）地方黨部邀請「柱姐」、國民黨前主席洪秀柱親自助陣。洪秀柱上午參與「挺善樑」教育政績宣傳活動時表示，謝國樑的罷免消息對她來說如同晴天霹靂，呼籲大眾，為了有愛心且溫暖的謝國樑，絕對不能讓罷免過關，大家要一起「挺善樑」！

洪秀柱說，很高興能來到基隆，謝國樑是她在立法院曾經的同事，兩人都曾在教育及文化委員會共事，自己很也好奇謝國樑在基隆做的好不好，一直很想來了解；她認為，這次謝國樑邀請自己來，似乎是為了特定的事情，也就是對於教育議題的關懷。

洪秀柱提到，謝國樑過往對教育政策也很有想法，謝也曾經為了關懷自閉兒議題拍廣告宣導，她就覺得謝很暖心、貼心，謝在做立委時到現在都很關心下一代的議題。

洪秀柱也用台語痛批，不要臉的人什麼事情都做得出來，尤其是政治人物，俗話說選賢與能，但政治人物常靠花言巧語騙選票，她聽到謝國樑要被罷免的消息實在是感到晴天霹靂、不可能的一件事，東岸廣場的爭議，法院都判了，前任市長就是圖利他人，竟然還怪罪到謝身上，謝有做傷天害理的事情？為了有愛心且溫暖的謝，絕對不能讓罷免過關，大家一起挺善良、反邪惡。

對於近期有關罷免案的民調，洪秀柱強調，民調數字雖然看起來是很好，但民調好卻不出來投票就變成沒有用，因此建議謝國樑團隊可能要在催反罷免票的力道上要加強，千萬不要受到民調影響，要謝國樑挺住。

