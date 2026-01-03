彰化田中庇護島2天擊落4車！民眾抱怨　交通處：已考慮轉彎軌跡

▲彰化田中鎮斗中路與中正路口庇護島2天4撞。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣近期設置的行人庇護島事故頻傳！繼彰化市彰南路在半年內遭撞擊13次後，田中鎮中正路與斗中路口的庇護島也「災情慘重」。該處庇護島於去年12月31日剛啟用，短短幾天內已發生至少4起自撞事故，甚至有車輛因撞擊力道過大，導致輪胎當場脫落「刁車」。

根據警方初步調查，近期撞擊事故集中在田中鎮中正路與斗中路口，時間分別為12月31日上午9時50分、1月2日下午2時及3時15分。另有未報案的自撞事件，皆為車輛左轉中正路時碰撞庇護島。當地質疑庇護島設計不良，直指位置太靠近路中央，彷彿「突出障礙物」，轉彎時稍不注意就容易撞上，不僅無法保障行人安全，反而增加行車風險。不少民眾更哀嚎「距離會勘還有10天，不知道還會有多少車遭殃？」

有民眾反映，設置庇護島前應加強宣導與適應期，避免用路人在不熟悉的情況下發生事故。據悉，田中鎮公所將於1月14日會同縣府交通處、警方等單位進行現場會勘，研議改善方案。警方也強調，將加強該路口巡邏，提醒駕駛注意路況。

彰化縣交通處說明，庇護島的設置均符合道路交通安全規範，位置設定於相鄰道路邊線外，並已考量大型車輛轉彎軌跡，繪製轉彎導引線，以兼顧行人安全與車輛通行需求。針對近期碰撞事故，將儘速邀集相關單位現場會勘，實地檢視道路使用情形，並視需求進一步優化設計。

