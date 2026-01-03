公婆本要住一晚「卻突大罵離家」　她聽原因傻眼了！老公卻不挺

▲原PO回家洗澡，竟意外惹毛公婆。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「公婆整媳婦，連這招都可以用是不是？」一名網友發文表示，公婆日前說要到他們家住一晚，結果後來卻是氣呼呼的回家，而原因正因為她沒有主動「切水果」，讓她覺得很莫名其妙，至於老公，更是一副她理所當然要知道的樣子，讓她很無言。貼文曝光後，引起網友討論。

公婆本要住一晚 卻突然生氣回家

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，公婆日前本來要在他們家住一晚，但後來卻帶著氣回家。她透露，自己當天約晚上九點才下班回到家，當時她在一樓就有先和公婆打招呼，接著才上樓洗澡，但沒想到公婆電視看一看，卻忽然叫老公載，因為「他們不爽住」。

由於原PO有聽到公婆大罵的聲音，所以感到莫名其妙的她，就問老公原因。結果老公就說，因為原PO九點回家後，「沒有切水果給他們吃」。原PO得知當下更加錯愕，反問「他們有說嗎？有跟我說他們要吃水果嗎？沒有啊～都沒講啊」。

媳婦一聽原因傻眼 老公的回應讓她更無言

但老公接著卻說，「他們沒講，但是你應該要知道！」聞言，原PO實在不解，她為什麼要知道？「公婆整媳婦，連這招都可以用是不是？」這樣的公婆，要媳婦如何善待他們？現在連老公也跟她吵，問她為何不知道公婆要吃水果。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這點小事也要生氣」、「真是辛苦你了，遇到這種，工作已經夠累了，回家還要當女僕，重點是另一半還跟著起鬨，他爸媽當兒子的不能切嗎」、「9點下班已夠累了，你先生居然沒第一時間回應你公婆，還轉達你公婆生氣的點」、「老公有什麼問題？還敢吵，自己都不知道爸媽要吃水果」。還有網友歪樓，「超棒的，這樣就不用住一晚」。