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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇砲轟《零日攻擊》　製作人揭秘辛回應：別因題材就擅自定義

▲《零日攻擊》。（圖／零日文創提供）

記者郭運興／台北報導

以台海戰爭為背景，耗資2.3億製作的電視劇《零日攻擊》，日前釋出首波17分鐘前導片，國民黨立委王鴻薇則批評，綠營人士擔任顧問、補助比例過高等問題，引起外界討論。對此，製作人兼編劇統籌鄭心媚2日表示，顧問選擇與尋找，依據想談的主題「紅色滲透」與「台海戰爭」，找了這方面專業的沈伯洋等，當時他沒有加入政黨，也不是政治人物。而且高品質的戲劇作品，需要資金的支撐，確實需要政府協助。

王鴻薇日前批評，《零日攻擊》耗資2.3億元，號稱由聯電創辦人曹興誠投資、民進黨立委沈伯洋擔任顧問，而且該案文策院補助第2高，補助比例，更超過製作總預算4成。「匯聚臺流文化黑潮計畫」、「國發基金」，兩項投資加起來，將近1億3千多萬的納稅錢，上億經費拍這樣的綠色政治電視劇，經費還不如給國軍好好利用，都對台海更有意義。

對此，鄭心媚表示，《零日攻擊》是在2022年的秋天發想，那時烏俄戰爭正在延燒，台灣被外媒視為下一個最有可能發生戰爭的地方。她跟幾個朋友，感到這股危機，有著深沈的焦慮與擔憂。這股焦慮最後化為創作的動力，想為台灣以及在這塊土地生活的人們，說些什麼，想傳達這些共同地擔憂，於是有了創作的想法。

鄭心媚表示，至於顧問的選擇與尋找，依據想談的主題「紅色滲透」與「台海戰爭」，所以找了這方面專業與研究的沈伯洋、蘇紫雲與林錦昌，一個研究認知戰專家、一個是國防院所長、一個曾經待過國安會，可說都有各自的專長，三人當時都沒有加入政黨，也都不是政治人物。

當時，只是單純就他們的專長請益相關問題，而三人熱心提供各自領域專長的知識，在創作過程中，回答許多相關地疑問。這麼認真尋找顧問諮詢，是因為希望創作是合乎現實邏輯與常識，並且具有專業度。

鄭心媚認為，2.3億製作費，以十集各自不同故事、不同主角、不同導演來計算，等於拍攝了十部電影。攤算下來，一部花費了二千萬上下，其實並不算多，所有工作人員都在酷熱狀況賣力工作，為的就是希望講述屬於台灣的故事。

鄭心媚說，大家常羨慕韓國製作出高品質的戲劇，韓流襲捲世界，這與當年韓國政府成立「文化振興院」大力扶持影視有關。高品質的戲劇作品，需要資金的支撐，確實需要政府協助，才能讓產業壯大。

鄭心媚強調，希望各界不要因為「題材」就擅自定義與審查，這部還在製作中的戲劇作品，他們很珍惜台灣的自由創作空間，也希望所有的台灣人一樣珍惜、守護這樣的自由。

另外，《零日攻擊》引起外媒關注，彭博社（Bloomberg News）更認為，《零日攻擊》是一部非常罕見的連續劇，直球對決式地點出大陸入侵台灣後可能會發生的狀況，預告片激發了台灣民眾對襲擊威脅的緊迫感。而韓國網友針對藍營抨擊此劇，紛紛表示，「提升國民警覺性，哪裡過分了」、「說成本太高的那個人是間諜無誤」。

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