志工夫妻檔15年無間斷服務　安寧病房溫暖守護愛心令人感動

▲奇美醫院志工隊現有志工375位，共有45位家庭志工，志工們以熱忱與愛心，服務來就醫的民眾，深受肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院除優秀醫療人才外，更有一群熱情的志工，為病人及家屬帶來及時的溫暖與關懷，來到醫院偌大的環境，面對各種檢查地點因為陌生而感到迷惘，這時候請民眾不用擔心，因為有穿著橘色背心的志工，他們臉上總是堆滿了笑容，親切地提供服務，從推輪椅、做檢查、抽號碼牌等等，都有他們的身影，樣樣也都難不倒他們！

奇美醫院社會服務部社工組志工管理員楊雅涵說明，奇美醫院志工隊現有志工375位，共有45位家庭志工。其中林茂龍先生和黃孝源女士夫妻檔，他們自2008年加入志工隊安寧組，一轉眼已服務15年之久！為奇美醫院安寧病房創立之初，首批完成訓練並且投入服務的安寧志工，連續15年未曾間斷的提供服務，除了對於生命末期入住安寧病房的病人提供關懷陪伴及舒適照護，更操作洗澡機讓病弱無法清潔的病人可以透過水洗沐浴得到放鬆與潔淨；在例行陪伴外，也結合多元關懷方案，不論是陪伴病人打麻將、桌遊轉移對疼痛的注意力、陪伴病人歡唱卡拉OK、安排閑靜咖啡下午茶時間，或靜或動都能勝任。

除了安寧病房服務，兩夫妻更積極投入協助安寧居家服務，學習照護病人的知能，隨同安寧居家護理師前往居家訪視，除了關懷扶持辛苦的病人及家屬外，甚至協助生活困苦、家庭支持系統薄弱的家庭環境整理、協助護理處置，帶給病人、家屬溫暖，更是安寧居家團隊很重要的夥伴。

奇美醫院社會服務部主任陳立誠表示，奇美醫院2024年8月1日至8月31日招募第44期志工，歡迎年滿18歲以上，國小以上畢業者，具愛心、耐心、肯學習，對醫院服務工作有興趣的民眾，逗陣來做志工。現場報名：請至奇美醫院教學大樓一樓社會服務部或第一醫療大樓一樓大廳服務櫃台索取報名簡章；網路報名：可直接掃描下方QR-CODE報名或至奇美醫院網站下載報名表，mail至800604@mail.chimei.org.tw。

奇美醫院志工隊成立至今，志工總人數為375人。本次所招募的志工服務時段為週一至週六上午08:30至11:30、週一至週五下午14:00至17:00、週一至週五晚上18:00至21:00，另亦徵求週一至週五中午11:00至14:00。志工每週至少固定一個時段值班，每次值班3小時。

此次招募的志工，將於9月21日安排特殊教育訓練課程，為志工儲備專業服務知能，並於9月30日正式提供服務。竭誠歡迎有興趣民眾加入奇美醫院志工隊的行列，一起創造更多生命的感動。