台南工會志工兵分兩路 以技藝與熱情打造溫暖的髮型

▲大台南婚禮設計服務人員職業工會與大台南市理燙髮美容業職業工會志工，分別前往台南永大日照綜合長照機構及伊甸基金會葡萄藤小作所為長輩與院生剪髮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

工會義剪志工樂於奉獻專業技能，回饋社會共同打造「希望家園」，台南市勞工局「做工行善團」義剪團隊，長期以來致力於為機構、醫院與學校的院生提供貼心理髮服務，這不僅是服務的一種形式，更是對社會弱勢族群的實際支持和持續關懷。

大台南婚禮設計服務人員職業工會與大台南市理燙髮美容業職業工會志工伙伴，30日分別前往台南永大日照綜合長照機構及伊甸基金會葡萄藤小作所，協助院內的長輩與院生剪髮。

台南永大日照綜合長照機構位在永康區，永大日照結合樺馨苑長照中心，提供家中長輩量身訂做，獨創一條龍的長照專業服務及建立一個系統完善的24小時整合型長照機構服務；伊甸基金會葡萄藤小作所位於新營區，服務對象為15歲以上的身心障礙者，以代工、烘焙、辦公大樓與辦公室清潔、手工藝品製作等作業活動，提升院生社會適應能力。

大台南婚禮設計服務人員職業工會林尉民理事長表示，志工不辭辛勞，投入時間與心力到台南永大日照綜合長照機構，為長輩提供理髮服務。將愛心化為實際行動的精神，展現了無私的服務熱忱，堪稱是社會服務的典範；大台南市理燙髮美容業職業工會江秋月理事長表示，志工至葡萄藤小作所提供義剪服務不僅協助院生保持整潔的外表，更能為他們剪出好看又容易整理的髮型。不僅解決照顧者難以帶院生出門理髮的困擾，也為院生提供舒適便利的理髮環境，展現工會對社會關懷和愛心的實際行動。

勞工局長王鑫基表示，感謝大台南婚禮設計服務人員職業工會與大台南市理燙髮美容業職業工會，在義剪服務過程中，志工們不僅透過他們的雙手精心為院生打理髮型，更透過親切的問候和關懷的心意，將溫暖傳遞到每一位院生的心中。不僅照顧院生的外在面貌，更重要的是照顧到他們內在的心理層面，讓他們感受到社會的溫暖和關愛。