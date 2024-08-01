台南慈濟志工關懷災民分送物資　黃偉哲讚善行義舉撫慰人心

▲市長黃偉哲1日上午參與慈濟基金會在麻豆區安心家訪活動，與志工一起關懷當地災民，協助分送安心祝福禮，災民相當感謝黃市長關懷慰問及慈濟分送物資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日前凱米颱風侵襲台灣，挾帶西南氣流，造成南部縣市致災雨量，台南市政府及國軍協助災民清理家園，也於水退後，偕同民間志工及社工走訪淹水地區進行家戶關懷。

市長黃偉哲1日上午參與慈濟基金會在麻豆區安心家訪活動，與志工一起關懷當地災民，協助分送安心祝福禮。災民相當感謝黃市長親自關懷慰問及慈濟分送物資。

黃偉哲表示，在台南受災較為嚴重的後壁、鹽水及麻等地區，皆可看到慈濟志工身影，舉凡提供熱食、分送物資；協助災民清理家園、撫慰災民等多項善行義舉，已成為支撐社會的一股重要力量，儼然成為台積電之外的另一座護國神山。他代表市民朋友，誠摯感謝慈濟志工為台灣、台南的無私奉獻。





黃偉哲偕同慈濟志工分送安心祝福禮，同時進受災家戶關懷。安心祝福禮內容物包含營養沖泡粉、麵條、乾糧、蕎麥茶包等物資，還有證嚴法師的祝福信，許多民眾收到後皆相當感動。

慈濟表示，透過安心家訪活動，慈濟更密切與受災區域各鄰里長完成社區關懷通報機制，截至7月31日，台南慈濟動員1511人次投入慈善關懷，除了提供超過5千份熱食，以及生活包、福慧床、毛毯等物資，7月27日起協助弱勢家庭清掃14戶、安心家訪2201戶。