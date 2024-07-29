凱米過境一片狼籍！獨居老榮力不從心　雲林縣榮民服務處動員送暖

▲雲林縣榮服處心繫長期照顧的關懷戶，連日派員赴轄區瞭解颱風造成的受損情況並致送關懷物資前往口湖鄉協助老榮眷整理家園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米強颱摧殘家園，風災過後留下樹枝殘葉，雲林縣榮服處心繫長期照顧的關懷戶，連日派員赴轄區瞭解颱風造成的受損情況並致送關懷物資前往口湖鄉，下崙村多戶榮民眷居家環境受災，雜物樹枝散落外更並遭受淹水之苦，動員志工協助年長獨居榮民伯伯清理居家整潔。

榮服處總幹事許樹池代表處長帶領責任區輔導員、志願社區服務組長、榮欣志工及替代役等人，分赴榮民家中協助清除斷枝落葉、殘破鐵皮及清洗打掃住處內外環境，及清除多餘積水容器，以維持居住環境品質，降低病媒蚊孳生並落實防治登革熱原則等環境清潔工作。

許樹池說，希望能盡快讓榮民眷恢復正常生活，志工副隊長隊余寶鳳表示，看到年長榮民長輩為受風災影響之家園滿目瘡痍，臉上流露出有很多不安情緒，經過榮服處及志工之全力協助整理家園後，臉上又露出感恩溫馨的微笑。

雲林縣榮民服務處長姚辰蕙表示，台灣本島雖已脫離凱米颱風暴風圈，但受到外圍西南氣流影響，仍有局部大豪雨，且每年7月至11月是臺灣地區颱風生成的旺盛期，加以地球暖化因素，致今年颱風可能容易生成，故籲請地區榮民(眷)加強防颱作為外，同時提醒注意生活安全與身體保健。

▲雲林縣榮服處心繫長期照顧的關懷戶，連日派員赴轄區瞭解颱風造成的受損情況並致送關懷物資前往口湖鄉協助老榮眷整理家園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）