台南市環保志義工群英會今登場　黃偉哲籲全民齊力減塑共創新生活

▲台南市2024年環保志義工群英會3日在嘉南藥理大學舉行，由市長黃偉哲帶領開場活動，透過趣味競賽提升團隊凝聚力和環保知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市2024年環保志義工群英會3日在嘉南藥理大學舉行，由市長黃偉哲帶領開場活動，透過趣味競賽提升團隊凝聚力和環保知識，共有29支隊伍、近800名志義工參賽，冠軍隊伍將代表台南市參加環境部於10月26日在花蓮縣舉辦全國環保志義工群英會。

市長黃偉哲表示，城市的發展與進步有賴公私協力共同來維持，這次凱米颱風重創南部地區，十分感謝全市的環保志義工總動員，協助民眾清理家園。除了環境清掃，志義工們多才多藝，平日協助妝點社區環境，也常組隊參加競賽活動，守護家園更贏得民眾讚聲，是大家尊敬且效法的物件。他要代表台南市民向志義工致敬，感謝這些無名英雄不辭辛勞投入環境衛生維護工作，讓台南市容愈來愈乾淨整潔，也希望更多人能加入志義工行列，共同打造台南成為宜居城市。





環保局說明，台南市615隊環保志義工共26541名，其中更有超過16000名超過65歲以上長輩。此次全市有32區志義工隊伍都報名參加趣味競賽，其中還有16位80歲以上長者，年齡最高是來自左鎮區90歲的王黃玉鮮阿嬤，她強調做環保不分年紀，平日動著動著也感覺自己更年輕有活力。

環保局指出，這次大型活動，每位競賽人員都自備環保杯，餐點亦減少過度包裝，希望平日在食衣住行育樂購中，也能落實減塑。競賽項目分為環保金頭腦及資源分類王等2項，各隊伍在計時賽內接棒答題，台上台下加油聲不斷，現場氣氛熱鬧滾滾。