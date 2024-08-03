關山月眉國小生獲全國兒少陶藝獎 「低年級組立體雕塑類」優選

▲月眉國小學生榮獲全國兒少陶藝「低年級組立體雕塑類」優選。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新北市立鶯歌陶瓷博物館公布2024全國兒少陶藝獎，就讀台東縣關山鎮月眉國小二年級學生洪晟軒榮獲「低年級組立體雕塑類」優選，台東縣長饒慶鈴表示，月眉國小全校14名學生，儘管規模小，學校秉持著「成就自我、領導正向影響的行動家」願景和「探索反思、實踐創新、關懷共好」理念，積極推動多元發展，設有陶藝、創意綠生活、打擊樂及小廚師當家等社團，為學生提供豐富多彩學習機會。

教育處長蔡美瑤表示，洪晟軒展現卓越的創作才華和豐富想像力。此次比賽主題為「織夢」，鼓勵學生從生活中汲取靈感，發揮創意，以「大海中的海產店」為題材，展現對未來的夢想與希望，期許能在海島上開設一家獨特的海產店，讓每位顧客在享用美食後滿足而歡樂。

月眉國小校長李秀琴指出，這次獲獎成就，晟軒深感欣喜並由衷感謝學校和老師的指導和支持。在陶藝創作社團中，老師不僅教導學生如何技術操作陶土和選擇釉料，更重要的是鼓勵學生勇於嘗試和實現獨特的創意想法。晟軒的表現不僅是他個人的光榮，也是學校的驕傲。學校將持續推動多元發展活動，提供良好學習環境，激發潛能，讓更多學生參與各類型比賽，為自己與學校爭光。

教育處進一步提到，持續積極推動學生陶藝發展，讓學生從小接觸陶藝，將藝術融入生活，鼓勵參加全國兒少陶藝獎，挑戰自我創造無限可能。