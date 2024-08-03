　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

關山月眉國小生獲全國兒少陶藝獎 「低年級組立體雕塑類」優選

▲月眉國小學生榮獲全國兒少陶藝「低年級組立體雕塑類」優選。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲月眉國小學生榮獲全國兒少陶藝「低年級組立體雕塑類」優選。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新北市立鶯歌陶瓷博物館公布2024全國兒少陶藝獎，就讀台東縣關山鎮月眉國小二年級學生洪晟軒榮獲「低年級組立體雕塑類」優選，台東縣長饒慶鈴表示，月眉國小全校14名學生，儘管規模小，學校秉持著「成就自我、領導正向影響的行動家」願景和「探索反思、實踐創新、關懷共好」理念，積極推動多元發展，設有陶藝、創意綠生活、打擊樂及小廚師當家等社團，為學生提供豐富多彩學習機會。

教育處長蔡美瑤表示，洪晟軒展現卓越的創作才華和豐富想像力。此次比賽主題為「織夢」，鼓勵學生從生活中汲取靈感，發揮創意，以「大海中的海產店」為題材，展現對未來的夢想與希望，期許能在海島上開設一家獨特的海產店，讓每位顧客在享用美食後滿足而歡樂。

月眉國小校長李秀琴指出，這次獲獎成就，晟軒深感欣喜並由衷感謝學校和老師的指導和支持。在陶藝創作社團中，老師不僅教導學生如何技術操作陶土和選擇釉料，更重要的是鼓勵學生勇於嘗試和實現獨特的創意想法。晟軒的表現不僅是他個人的光榮，也是學校的驕傲。學校將持續推動多元發展活動，提供良好學習環境，激發潛能，讓更多學生參與各類型比賽，為自己與學校爭光。

教育處進一步提到，持續積極推動學生陶藝發展，讓學生從小接觸陶藝，將藝術融入生活，鼓勵參加全國兒少陶藝獎，挑戰自我創造無限可能。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」　子時前快回家
曾頌恩成功打臉平野　激動哭了
孕婦連撞5車逃逸　桃警鳴槍圍捕！
快訊／北市遶境貨車出車禍　12人受傷
30歲女無症狀！胰臟尾有5公分腫瘤　醫：超過七成早期沒徵兆
快訊／戴資穎晚間再發文
明2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆表揚中正區27位模範父親　謝國樑感謝父愛樹立良好典範

基隆推動有愛海洋漫漫玩　謝國樑：打造無障礙遊憩新契機

「愛交織心相伴」 台東表揚51名照顧服務人員

關山月眉國小生獲全國兒少陶藝獎 「低年級組立體雕塑類」優選

饒慶鈴率隊赴陸參加U12棒球賽　勉勵小將全力以赴

「麟洋配」再闖奧運金牌戰　金門縣府舉辦直播為子弟兵加油打氣

2日4萬人參加熱氣球光雕音樂會　玖壹壹壓軸嗨翻鹿野高台

南島漣藝國際駐村交流　創造東加與臺東的樹皮工藝交流火花

傳茶及飲料作物改良場遷至嘉義？　蘇俊賓：對北部茶產業帶來衝擊

中壢區張廖簡宗親會大會　廖范員嬌高票連任理事長

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

生小孩只為養兒防老嗎？　退休金計算機教你靠自己

以為是媽！萌娃燦笑迎接　見換爸接送...急煞秒變臉

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

基隆表揚中正區27位模範父親　謝國樑感謝父愛樹立良好典範

基隆推動有愛海洋漫漫玩　謝國樑：打造無障礙遊憩新契機

「愛交織心相伴」 台東表揚51名照顧服務人員

關山月眉國小生獲全國兒少陶藝獎 「低年級組立體雕塑類」優選

饒慶鈴率隊赴陸參加U12棒球賽　勉勵小將全力以赴

「麟洋配」再闖奧運金牌戰　金門縣府舉辦直播為子弟兵加油打氣

2日4萬人參加熱氣球光雕音樂會　玖壹壹壓軸嗨翻鹿野高台

南島漣藝國際駐村交流　創造東加與臺東的樹皮工藝交流火花

傳茶及飲料作物改良場遷至嘉義？　蘇俊賓：對北部茶產業帶來衝擊

中壢區張廖簡宗親會大會　廖范員嬌高票連任理事長

基隆表揚中正區27位模範父親　謝國樑感謝父愛樹立良好典範

基隆推動有愛海洋漫漫玩　謝國樑：打造無障礙遊憩新契機

「小全智賢」奪金韓國女子射箭金包銀　連兩屆奧運誕生「三冠王」

平野還原首局暫停插曲　艾士特5局68球退場有原因

快訊／孕婦「掛假車牌拒檢」連撞5車逃逸　桃警鳴槍圍捕！

國師唐綺陽也聲援林郁婷！列3點大讚「如同台灣被打壓仍是發光主角」

胡瓜遭恐嚇「準備吃子彈」！　超硬背景曝光：老婆有8支手槍

快訊／遶境貨車北市社子島島頭公園自撞　12人輕重傷

花蓮20歲妹遭性侵！「海灘玩大冒險」被扒光逞慾　他20秒完事穿褲

平野連噹2天：最低限度工作都做不好　曾頌恩成功打臉哭了

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

地方熱門新聞

台糖古早糖冰棒腸桿菌超標　全面下架

蘇俊賓手繪石滬地圖　推廣新屋百年石滬

和平國中校車親送大安溪學子返家

工業控制競賽　林宥融、曾銓彥奪金、銀牌

「麟洋配」闖金牌戰金門辦直播加油

中壢臨時站月台「熱到像火爐」台鐵允諾改善

獅子有情消防有義愛在金城防火安全宣導公益活動

網美景點暗藏危機海巡呼籲勿進入擱淺貨輪管制區

嘉義市鐵路高架北興陸橋段　實施限高及夜間封閉交維

南警打詐連2日查獲4車手3人羈押

傳茶改場遷至嘉義？　蘇俊賓喊話：不要走

屏東縣兩位主任獲師鐸獎 教育奉獻精神感佩

營養午餐蔬果農藥殘留　蘇俊賓揭抽驗盲點

協助重整家園淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！

更多熱門

相關新聞

饒慶鈴率隊赴陸參加U12棒球賽

饒慶鈴率隊赴陸參加U12棒球賽

台東縣長饒慶鈴與紅葉國小，4日赴陸參加「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」，饒慶鈴3日與紅葉國小少棒隊職員會合時，向選手勉勵加油外，也盼藉此讓孩子體會不同文化、學習成長和增廣見聞，再度發揚紅葉少棒精神。

高醫大附設中和醫院「復健服務」常駐大武

高醫大附設中和醫院「復健服務」常駐大武

2日4萬人　玖壹壹壓軸嗨翻鹿野高台

2日4萬人　玖壹壹壓軸嗨翻鹿野高台

南島漣藝國際駐村！東加臺東交流樹皮工藝

南島漣藝國際駐村！東加臺東交流樹皮工藝

臺東推動「咀嚼吞嚥重建團隊」照護模式

臺東推動「咀嚼吞嚥重建團隊」照護模式

關鍵字：

陶藝關山台東

讀者迴響

熱門新聞

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！丁寧失言急道歉

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

李洋滿臉鬍渣！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面