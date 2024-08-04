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蔣市府人事異動！前美女主播任副發言人　陳彥元回台大醫「新局長曝光」

▲▼台北市長蔣萬安出席「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會時，台北市新任副發言人葉向媛在旁採訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安今年2月27日出席「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會時，當時仍為記者的現任台北市副發言人葉向媛在旁採訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府人事異動！台北市長蔣萬安上任將近1年半，在「寶林茶室」案中立功的台北市衛生局長陳彥元，將調任台大醫院醫務秘書兼發言人，由台大醫院急診醫學部主任黃建華接掌衛生局長職位；此外，前民視電視台美女記者、前壹電視主播葉向媛，也升任台北市政府副發言人。

台北市政府近日將有新一波衛生醫療相關的人事任命，原任衛生局長的陳彥元將調任台大醫院醫務秘書兼發言人，衛生局長一職將由現任國立台灣大學附設醫院急診醫學部主任的黃建華博士出任；原任聯合醫院總院長的蕭勝煌屆齡退休，聯合醫院總院長一職已由原任台北榮總桃園分院長王智弘博士接任。

▲▼台北市長蔣萬安市政總質詢，右為北市衛生局長陳彥元。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安市政總質詢，右為即將調任至台大醫院醫務秘書兼發言人的陳彥元。（資料圖／記者李毓康攝）

對於將調任台大醫院的陳彥元，北市府表示，蔣萬安肯定陳彥元於衛生局長任內的服務與貢獻，112年東南亞及南部發生大量本土登革熱群聚案件，而台北的疫情則在衛生局及相關單位嚴謹聯防下，受到有效控制；疫苗政策推動方面，112年台北市國中女生的HPV疫苗接種情形已達成WHO建議90%目標，於113年也領先六都、將全市國中男生也納入公費接種，近期也推動了腸病毒疫苗補助。

北市府提及，今年初台北迎來全國首例食品中毒致死的寶林茶室案，陳彥元與衛生局全力以赴，第一時間積極稽查，並從廚師手上採集的關鍵生物跡證中，檢出邦克列酸，相當於驗證本案與餐廳確有關聯；市府團隊也祝福陳彥元在未來新職順利，持續貢獻、利國利民。

▲▼台北市衛生局長黃建華。（圖／台北市政府提供）

▲台北市新任衛生局長黃建華。（圖／台北市政府提供）

即將就任的衛生局長黃建華是台大臨床醫學研究所博士、台大醫學院急診醫學科以及台大醫院急診醫學部主任，同時也擔任台灣復甦照護學會理事長、台灣急診醫學會學術委員會主任委員、國家科學及技術委員會學科複審委員等職務。

黃建華以心血管內科專業長年致力於急診醫學領域，曾建立多項臺灣首創治療、主持全臺跨院研究計畫，改善心跳停止病人長期的預後及復原，近期也投入人工智慧機器學習與醫療服務的結合及管理，獲得傑出資訊人才及國家新創獎肯定。北市府期許新任黃局長未來以豐富的醫學經驗，以及將人工智慧應用於醫療的創新經驗，守護市民朋友的心理健康、加強自殺防治、提升長照服務、捍衛食品安全，並提升整體的醫療與衛生服務。

新任聯合醫院總院長王智弘是國防醫學院醫學科學研究所博士，歷任國軍台中總醫院院長、三軍總醫院院長、國防部軍醫局副局長、台北榮總桃園分院院長，未來將以豐富的醫院管理經驗，提升聯醫營運與改革。另外，聯合醫院相關人事安排中，陽明院區院長已由原任聯醫教研防疫資訊副總院長邱逸淳博士接任；聯醫林森中醫昆明院區院長將由曾任職於長庚大學、高雄長庚醫院的國立陽明交通大學洪裕強教授接任。

此外，台北市政府秘書處媒體事務組研究員葉向媛將接任副發言人。葉向媛畢業於輔仁大學新聞學系，曾於年代及民視電視台擔任記者與主播，並在入職媒體事務組後，協助市府新媒體行銷，未來將以副發言人角色，持續協助強化市政溝通。

另外，原任台北市市場處處長的陳庭輝出任台北市政府技監，市場處處長一職由原任台北市研考會主任秘書黃宏光接任；南港區公所區長一職由現任台北市政府參議林士斌接任；現任中山區公所區長李美麗屆齡退休，中山區公所區長一職將由現任台北市政府研究發展考核委員會簡任研究員黃鳴鴻接任；現任臺北市政府文化局副局長田瑋將轉任台北市政府參議。

▼台北市政府副發言人葉向媛。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市政府副發言人葉向媛。（圖／台北市政府提供）

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