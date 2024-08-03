「愛交織心相伴」 台東表揚51名照顧服務人員

▲台東表揚51名照顧服務人員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為鼓勵及表揚照顧服務人員於3日舉行台東縣照顧服務人員表揚活動，獎項計有「特殊貢獻獎」、「資深敬業獎」、「績優服務獎」及「傑出新人獎」等，共計45組、51人獲獎，提升從業人員專業形象、工作榮譽感，讓更多人看見照顧服務類工作的優異表現。

台東縣長饒慶鈴表示，台東長青及身障者計5萬7千名人，佔全縣21萬1544人口的27%；另112年出生嬰兒數1468名，截至113年3月底未滿2歲幼童為2653人，送托率達20.68%，從幼到老都需要照顧服務人員的投入與協助，肯定本次獲獎45組、51人的辛勞及表現，值得成為標竿與榜樣。恭喜獲獎人員在各領域的付出與貢獻，讓每一位被照顧人都能在這片土地上快樂生活。

社會處長陳淑蘭指出，這次活動為每位獲獎人員拍攝形象照和獲獎心得影片，邀請被照顧者參與拍攝驚喜影片，讓更多人看見照顧的溫暖力量。現場充滿溫馨和歡樂的交織聲，讓活動不僅是一場頒獎典禮，更是共享感動和喜悅的時刻。

獲獎者包含機構托育人員、居家托育人員、寄養家庭、兒少安置機構、老人機構及長照機構等服務人員。「特殊貢獻獎-照顧服務人員余佻珍」從事照顧服務相關領域工作已長達數十年，照顧棄嬰、身心障礙腦性麻痺孩童、銀髮長輩，設身處地為受照顧者著想，儘管家庭狀況困難也不曾放棄長照服務工作，仍以專業的態度及同理心給予長輩最好的照顧服務。

「資深敬業獎-托育人員藍春怡」從事幼教、保母相關行業將近32年，期間擔任小組長顧問、居家托育委員、保母職業工會理事長，協助臺東縣政府育兒指導到宅服務計畫，推動居家托育服務，透過自身影響力，讓更多褓姆、褓爸加入。

「績優服務獎-寄養家庭賴春榮、黃淑芬」自93年起投入寄養家庭服務，照顧過22名安置原因多的寄養兒少，以沉著的態度面對、解決每個遇到的困難。當初從報上看到家扶中心的資訊，決心毅然投入，不僅豐富了家裡的生活，也給了素昧平生的孩子生命的另一篇章。

「傑出新人獎-照顧服務人員毛佳柔」服務至今照顧保護安置兒童多達31名，其中包含24名高風險幼兒，在照顧過程中能夠建立安置同良好的基本生活常規、情緒引導及陪伴，配合適齡教學，主動安排安置童進行社會化體驗學習，針對創傷幼兒亦能有技巧且耐心的陪伴。