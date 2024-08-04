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開鬼門迎好兄弟！虎尾金羅殿開五嶽門驚現「神奇靈動」

▲虎尾金羅殿，下午申時舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間接受招待。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「五嶽門」開啟後放入代表五行的五色豆，置入時發生「震動」的靈動現象。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（4）日農曆七月初一，是民間信仰習俗「開鬼門」，普渡「好兄弟、好姐妹」的日子，全台唯一主祀「普渡公」的虎尾金羅殿，下午申時舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間接受招待，有「北基隆、東宜蘭、南虎尾」之稱的全台三大中元祭之一「虎尾中元祭」亦於今日揭開序幕。

虎尾鎮金羅殿今日起搭棚架、擺桌舉行普度祭拜儀式，雲林縣議員黃美瑤、陳乙辰、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾鎮代會主席陳明聖、虎尾北區普度爐主許嘉育及各普度會幹部、附近住戶代表都到場參拜，誠心祈福感恩月平安吉祥順利 ，祭典後，林嘉弘持金鑰匙偕同許嘉育手捧五色豆打開「五嶽門」，讓「好兄弟」入境人間享用祭祀。

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▲虎尾金羅殿，下午申時舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間接受招待。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾金羅殿「五嶽門」僅會在每年農里七月開啟供「好兄弟」入境陽間。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮長林嘉弘表示，開啟五嶽門後與許嘉育一同將五色豆放入門內之時，發生疑似靈動情況，盤子明顯抖動，令眾人嘖嘖稱奇。許嘉育也說，就整個盤子都在震動，放下後手離開了仍在搖動。

▲虎尾金羅殿，下午申時舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間接受招待。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮長林嘉弘、虎尾金羅殿爐主許嘉育一同開啟「五嶽門」。（圖／記者蔡佩旻攝）

對此神蹟現象，金羅殿常務監事李清松表示，每年五嶽門打開，都有些「神蹟」發生，像是連續三年都出現「立筊」，不過見仁見智，各自解讀，但最重要的是心誠則靈，不要怪力亂神。李清松強調，「五嶽門」在今日開啟後將於農曆七月最後一天才關閉，也歡迎前來「2024虎尾中元祭」的民眾可以前來參觀、拍照。

▲虎尾金羅殿，下午申時舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間接受招待。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾金羅殿主祀普渡公。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾金羅殿，下午申時舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間接受招待。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲金羅殿常務監事李清松表示，每年五嶽門打開，都有些「神蹟」發生，最重要的是心誠則靈，不要怪力亂神。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾金羅殿，下午申時舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間接受招待。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾金羅殿，下午申時舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間接受招待。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾金羅殿，下午申時舉行開「五嶽門」儀式，讓陰間的「公差」、「好兄弟、好姐妹」到陽間接受招待。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾金羅殿「五嶽門」儀式，位於普渡公神尊正下方。（圖／記者蔡佩旻攝）

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