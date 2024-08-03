終結國3古坑交流道「鬼打牆」　側車道工程動土

▲「國道3號古坑交流道平面側車道工程」今日縣長張麗善、交通部長李孟諺、立委劉建國一同執鏟動土。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道3號古坑交流道自2016年完工通車後，北上與南下匝道距離逾3公里、經過7個村落，交通動線紊亂，如誤下交流道，僅能繞行再上，讓駕駛直呼根本「鬼打牆」地方怨聲載道。為改善此問題規劃「國道3號古坑交流道平面側車道工程」今（3）日縣長張麗善、交通部長李孟諺、立委劉建國一同執鏟動土。

雲林縣長張麗善說明，縣政府為改善這個問題，積極推動側車道改善計畫，規劃在國道三號道路主線兩側，增設平面側車道，採單向各一快車道一機車道配置，北上線長度約2.74公里、南下線約3.13公里，力請交通部考量地方財政困難，且為國道設置不良，爭取應予全額補助，並考量權責分工，在中央未應允前，就展現決心，同意將側車道納為縣道系統，編158丙線，由縣府養管，且籌措財源，爭取納入生活圈道路系統改善計畫內。

立委劉建國致詞時強調，古坑交流道匝道北上在271K、南下在296K，當時使用分離式匝道設計，半套加半套，沒有聯絡道，就不是全套！這就是古坑側車道窘況，過去古坑側車道怎麼會做這樣的決定，已經無從再追究，重點是在開始啟用之後，沿線居民哀聲怨道，不僅是外縣市遊客，包含雲林人，來到我們古坑真的上不上、下不下。

交通部長李孟諺表示，國道3在雲林古坑149甲跟158甲二處設匝道，南北差距3公里，在經過縣府的極力爭取下，我們決定把兩匝道間的聯絡道(側車道)視為交流道的一環，工程費用由國道基金來支應。經一波三折協調終於順利爭取到經費定案，也順利的發包，今天動工，期待能夠順利施工並如期如質完工，以後可以讓雲林古坑這一帶的交通更加的方便，更加的安全。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，「國道3號古坑交流道平面側車道工程」需要徵收的近5成私有地裡面有近半數已同意價購，其餘要採徵收的方式，但有一段在都市計畫變更範圍內，上個月才核定通過，徵收計畫書將盡速送內政部審議，通過後即可盡速完成徵收。

▲「國道3號古坑交流道平面側車道工程」跨石牛溪橋示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）