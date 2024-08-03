　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林外海船員遭鋼纜打傷濺血　海巡隊出艇1hr緊急接駁救援

記者蔡佩旻／雲林報導

一艘台籍漁船昨（2）日深夜23時許在雲林麥寮外海域進行漁業工作，船上一名船員不慎遭漁具打傷，鮮血直流，海巡署第五巡防區接獲通報後，由第十三海巡隊前往救援，一小時內迅速完成接駁並協助包紮，立即送往麥寮碼頭由消防隊救護車送醫治療，傷患經治療後幸無大礙。

▲一艘台籍漁船上船員於進行漁業工作不慎遭鋼纜打傷，血流不止，布袋海巡隊馳援接駁送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一艘台籍漁船上船員於進行漁業工作不慎遭鋼纜打傷，血流不止，布袋海巡隊馳援接駁送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

海巡署第十三（布袋）海巡隊說明，昨日23時10分接獲海巡署第五巡防區通報，有艘台灣籍「發」字號漁船楊姓船長撥打118報案，指出其船位於麥寮外約10.7浬處海域（N23度50分、E119度57分），船上1名大陸籍船員作業時不慎遭漁具之鋼纜打傷臉部，立即派出巡防艇前往現場救援。

▲一艘台籍漁船上船員於進行漁業工作不慎遭鋼纜打傷，血流不止，布袋海巡隊馳援接駁送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

布袋海巡隊PP-3593艇於23時57分，抵達雲林縣麥寮外3浬與「發」船併靠安全完成傷患接駁，巡防艇人員施以簡易擦拭及包紮後，立即將傷患後送麥寮港碼頭；00時17分再由雲林縣消防局北五消防分隊救護車送往雲林長庚醫院醫治，達成此次醫療後送任務。

布袋海巡隊表示，海上守護人民的生命與安全是海巡最重要的核心價值，人民在海上有需要，海巡就會出現在旁，如發生緊急狀況，亦可透過漁業電台、或由鄰近友船透過無線電或撥打「118」服務專線，海巡人員定會排除萬難，於第一時間馳赴救援，確保民眾生命財產安全。

▲一艘台籍漁船上船員於進行漁業工作不慎遭鋼纜打傷，血流不止，布袋海巡隊馳援接駁送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一艘台籍漁船上船員於進行漁業工作不慎遭鋼纜打傷，血流不止，布袋海巡隊馳援接駁送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►碰！虎尾中正國小前同向碰撞　2騎士倒地送醫

►抗告成功！恐嚇非法廢棄物業者　麥寮鄉代會主席交保變收押

►火煙狂竄畫面曝！台61線平面2車相撞　油箱破裂瞬間引發火燒車

►快訊／雲林國道1號「5車追撞」5人送醫　1人重傷受困車頭、大腿骨折

►超商大夜班店員病倒！臉發白不願就醫　警挺身代班：我幫你顧啦

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
林莎在沖繩拍全裸寫真　戶外被圍觀
快訊／國1路竹交流道「主線道封閉」！2自小客、大貨車追撞2傷
快訊／大台北熱爆！　最高飆39.4℃
台中通緝犯逃10年沒被抓　還出國82次
一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！　丁寧失言急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自小客北宜公路左轉...紅牌重機煞不住猛撞　車身爛碎騎士骨折

婦2度陷「戰地機師」愛情詐騙　警阻她被騙...竟解除封鎖找愛人

快訊／國1路竹交流道「主線道封閉」！2自小客、大貨車追撞2傷

雲林外海船員遭鋼纜打傷濺血　海巡隊出艇1hr緊急接駁救援

同鄉介紹賺外快「臉書揪團」移工休假兼差慘了　雇主也遭殃

兄弟檔怪招偽造身分證+護照　通緝犯逃10年沒被抓...還出國82次

女控3通告藝人「1夜硬上9次」索賠180萬　 法官：是嘿咻非性侵

物流司機送貨車沒鎖...他偷走手機　離譜瞎扯：神祕聲音叫我偷

街友不滿旅社收費太貴！酒後「鐵棍+保力達」毆3人　這下慘了

曳引車頭「換車道硬擠自小客」害翻轉180度　超扯畫面曝光

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

台南女被瑜伽布勒頸險窒息　急喊Siri幫報案！警消破門救人

生小孩只為養兒防老嗎？　退休金計算機教你靠自己

自小客北宜公路左轉...紅牌重機煞不住猛撞　車身爛碎騎士骨折

婦2度陷「戰地機師」愛情詐騙　警阻她被騙...竟解除封鎖找愛人

快訊／國1路竹交流道「主線道封閉」！2自小客、大貨車追撞2傷

雲林外海船員遭鋼纜打傷濺血　海巡隊出艇1hr緊急接駁救援

同鄉介紹賺外快「臉書揪團」移工休假兼差慘了　雇主也遭殃

兄弟檔怪招偽造身分證+護照　通緝犯逃10年沒被抓...還出國82次

女控3通告藝人「1夜硬上9次」索賠180萬　 法官：是嘿咻非性侵

物流司機送貨車沒鎖...他偷走手機　離譜瞎扯：神祕聲音叫我偷

街友不滿旅社收費太貴！酒後「鐵棍+保力達」毆3人　這下慘了

曳引車頭「換車道硬擠自小客」害翻轉180度　超扯畫面曝光

翁滋蔓合照「230cm巨獸」身高差太萌！　看球賽穿超辣同框魔獸

自小客北宜公路左轉...紅牌重機煞不住猛撞　車身爛碎騎士骨折

台北戰神美籍前鋒奧利佛加盟　前2季效力日本B聯盟

林莎在沖繩拍全裸寫真　聞李易失業驚絕對不可能

被許光漢抽中…妹子直接爆哭　他放大絕「微笑摸頭殺」全場叫瘋了

53歲光良「秀驚人腹肌」五月天怪獸不忍掀衣服　阿信見一狀況吃醋了！

輝達新AI晶片遭曝推遲至少3個月　波及微軟、Meta等大客戶

嚴立婷回台！愛女「我又可以變公主了」　2照片對比網秒懂：判若兩人

「麟洋配」挺進金牌戰！金門縣立體育場8／4再直播　還可摸彩

婦2度陷「戰地機師」愛情詐騙　警阻她被騙...竟解除封鎖找愛人

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

社會熱門新聞

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

台南「狀元」遭毆慘死！主嫌被判無期

幼園師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

即／台中男下體受傷墜樓！赤裸下身送醫不治

獨／NONO超怕被關　砸重金組大咖辯護團拚無罪

女控遭3男星4hrs輪暴9次！求償180萬吞敗

海大馬國留學生KTV遭砍死　母來玩變接骨灰崩潰

獨／台中恐怖幼園　關廁所嚇「魔鬼纏身」　

成大教授直升機當小黃！不收費原因曝

更多熱門

相關新聞

2鯨豚擱淺通霄海水浴場！急送救傷站

2鯨豚擱淺通霄海水浴場！急送救傷站

通霄海水浴場昨天(2日)驚傳2隻鯨豚擱淺！有一大一小2隻鯨豚擱淺於通霄海水浴場沙灘上，海巡署獲報後，緊急到場幫曝曬在艷陽下的鯨豚保濕，確保牠們維持生命體徵，順利救援2隻受困鯨豚，後續由中華鯨豚協會將牠們送往基隆八斗子海之生鯨豚救傷站救治。

虎尾中正國小前同向碰撞　2騎士送醫

虎尾中正國小前同向碰撞　2騎士送醫

成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

雲林監獄與企業交流　助收容人就業

雲林監獄與企業交流　助收容人就業

南消六大結合海巡署辦理船艇救援演練

南消六大結合海巡署辦理船艇救援演練

關鍵字：

救援漁船布袋海巡隊雲林麥寮外海

讀者迴響

熱門新聞

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

李洋滿臉鬍渣！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

情侶「燒烤店」活春宮　男手快速搗動

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面