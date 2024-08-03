雲林外海船員遭鋼纜打傷濺血　海巡隊出艇1hr緊急接駁救援

記者蔡佩旻／雲林報導

一艘台籍漁船昨（2）日深夜23時許在雲林麥寮外海域進行漁業工作，船上一名船員不慎遭漁具打傷，鮮血直流，海巡署第五巡防區接獲通報後，由第十三海巡隊前往救援，一小時內迅速完成接駁並協助包紮，立即送往麥寮碼頭由消防隊救護車送醫治療，傷患經治療後幸無大礙。

▲一艘台籍漁船上船員於進行漁業工作不慎遭鋼纜打傷，血流不止，布袋海巡隊馳援接駁送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



海巡署第十三（布袋）海巡隊說明，昨日23時10分接獲海巡署第五巡防區通報，有艘台灣籍「發」字號漁船楊姓船長撥打118報案，指出其船位於麥寮外約10.7浬處海域（N23度50分、E119度57分），船上1名大陸籍船員作業時不慎遭漁具之鋼纜打傷臉部，立即派出巡防艇前往現場救援。

布袋海巡隊PP-3593艇於23時57分，抵達雲林縣麥寮外3浬與「發」船併靠安全完成傷患接駁，巡防艇人員施以簡易擦拭及包紮後，立即將傷患後送麥寮港碼頭；00時17分再由雲林縣消防局北五消防分隊救護車送往雲林長庚醫院醫治，達成此次醫療後送任務。

布袋海巡隊表示，海上守護人民的生命與安全是海巡最重要的核心價值，人民在海上有需要，海巡就會出現在旁，如發生緊急狀況，亦可透過漁業電台、或由鄰近友船透過無線電或撥打「118」服務專線，海巡人員定會排除萬難，於第一時間馳赴救援，確保民眾生命財產安全。

▲一艘台籍漁船上船員於進行漁業工作不慎遭鋼纜打傷，血流不止，布袋海巡隊馳援接駁送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）