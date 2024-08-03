今晚子時鬼門開　雲林西螺福興宮封鐘鼓...1個月不放炮　

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆七月俗稱「鬼月」也是「慈悲月」，為「冥府」開門解封，讓陰間的「好兄弟」、「好姐妹」，回到陽間接受民眾普渡的日子。明（4）日23時鬼門開，將邁入農曆七月初一日鬼門解封，雲林西螺福興宮太平媽祖廟，今日依往例進行封鐘鼓儀式，停止鳴鐘擊鼓也不放鞭炮，為期一個月。

▲今夜鬼門開！雲林西螺福興宮太平媽祖廟，依往例進行封鐘鼓儀式，停止鳴鐘擊鼓也不放鞭炮，為期一個月。（圖／記者蔡佩旻攝）

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農曆七月是好兄弟來陽間接受普渡的月份，福興宮依循舊俗古例於農曆六月最後一天進行「封鐘息鼓」，在鐘鼓貼上「太平媽」封條，並關閉鐘鼓開關，以免誤按。秉持太平媽慈悲護民的精神，感念農曆七月來到陽間的四生六道孤苦孤魂，返回陽間參與法會聽經聞法，接受民間普施時不受兵將驚擾。

西螺福興宮常務監事鄭志雄表示，宮廟擂鼓敲鐘有調兵遣將之意，怕天兵天將會嚇到祂們，因此整個月份都不會鳴鐘擊鼓，也不燃放鞭炮，直到農曆八月初一才會開封。此舉亦為人間對於未知世界的相互尊重，體現台灣人的人情味。

西螺福興宮依照百餘年傳統舉辦慶讚中元普度法會，並特別規劃拔薦超度儀式，讓信眾能夠透過七月普度儀式，可以對思念與追憶的親屬、寵物們，表達對一絲的懷念，邀請全台信善一起參與為自身積福德祈福願。福興宮亦誠摯邀請眾信善一起參與贊普做公益，並將愛傳下去，將普度物資捐贈給西螺、莿桐、崙背、二崙、林內等鄉鎮公所的關懷對象、弱勢家庭，發揚太平有愛之精神。

民俗專家李寶全指出，寺、宮廟中的鐘與鼓除了做為計時，如晨鐘、暮鼓為一天，鐘與鼓也是法器，擂鼓敲鐘有調兵遣將之意，為讓好兄弟能接受民眾普施，不至於被兵將驚擾，依信仰習俗從農曆七月初一子時(前一晚的十一點)起就暫停鳴鐘鼓，各寺廟為避免擊鼓鳴鐘，進行封鐘鼓儀式，提醒工作人員不可七月期間誤鳴鐘敲鼓。

▲今夜鬼門開！雲林西螺福興宮太平媽祖廟，依往例進行封鐘鼓儀式，停止鳴鐘擊鼓也不放鞭炮，為期一個月。（圖／記者蔡佩旻攝）