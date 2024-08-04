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車資不足遭司機「抬下巴」逼道歉　日男童嚇傻！頂烈日走2小時回家

一名男童搭乘公車到站下車想刷卡時，卻發現自己的IC卡餘額不足，公車司機見狀竟以強硬的態度逼迫男童道歉。（示意圖，photoAC）

▲一名男童搭乘公車到站下車想刷卡時，卻發現自己的IC卡餘額不足，公車司機見狀竟以強硬的態度逼迫男童道歉。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

在台灣持電子票證搭公車發現餘額不足，會由票卡代墊一次車資，但第二次則無法再扣款。不過日前在日本靜岡縣有一名男童搭乘公車回家，到站刷卡卻發現IC卡餘額不足，沒辦法付車資。公車司機見狀竟以強硬的態度逼迫男童道歉，男童下車後沒有轉乘公車，而是頂著攝氏37.7度的高溫徒步2小時回家。事後公車司機對此道歉並被停職，但事件也引發網友熱議。

綜合「Yahoo!Japan」等日媒報導，7月底一名搭乘日本遠州鐵道的小學男童在濱松市中央區的公車站下車時，發現其遠州鐵道IC卡「Nice Pass卡」餘額不足。當下40多歲的男性司機在提醒男童時，見男童低頭不語沒有回應，該名司機竟直接用手碰觸男童下巴，要求他「抬起頭」，並以高壓的語氣要求男童道歉和告知父母。

據悉，男童下車後原本要轉乘另一班公車回家，但疑似是受到司機的嚴厲提醒就不敢再搭車，只好頂著烈日走回家。男童的家長得知孩子走了兩小時才回到家，憤而投訴遠州鐵道公司。遠州鐵道公司得知此事後隨即向家長道歉，司機也在接受公司調查時認錯，表示自己不知道小孩要走這麼遠回家，坦言自己作法不當。該名司機目前是停職狀態。

許多網友認為司機態度不佳，並表示「如果無法控制自己的情緒，就不要當司機」「可以看到他是非常糟糕的司機，車資不足是乘客的錯，但這不代表他可以隨意觸摸孩子或以高壓方式對待他們」；另外有人表示司機應以有同理心的方式提醒男童，「下次記得還錢」「之後還叫家長把錢補上」；但有部分網友認為司機處理方式雖然不好，但他只是照規矩辦事，而且他也真的是不清楚男童的狀況，並認為家長沒有發現男童的車資不足，家長也有責任，不能一味責怪司機。


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公車司機餘額不足強硬網友

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