金髮妙齡女攔路「警察先生幫我」　桃園警飆追公車找回手機

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局交通中隊員警今（2）日上午執行路檢勤務時，一名金髮妙齡女子氣喘吁吁向員警求助「警察先生幫幫我」，原來是手機遺落在前方公車上，員警立即騎上警用騎車攔住公車，金髮美女隨即趕上公車拿回手機，並對熱心協助的員警表達感謝之意。

▲一名凌姓金髮女子今天上午氣喘吁吁攔住桃園警分局交通之隊員警，直呼「警察先生幫幫我」，原來是手機遺落在公車上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天上午8時10分許，桃園分局交通中隊警員楊佳明在轄區經國路、慈文路口執行交通違規取締勤務時，金髮的凌姓女子突然氣喘吁吁上前求助，指著前方逐漸遠去公車表示，她的手機遺落在公車上，希望員警幫忙攔下公車。

▲凌姓金髮女子順利在公車上找回遺落手機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警二話不說，立即騎乘警用機車追上把公車攔下，向公車司機說明攔停原因，並請公車稍候，員警再折回路口處，凌小姐已累到癱坐地上，聽見員警已將公車攔停急忙起身追趕過去，上車取回遺落的手機。

凌小姐指稱，她從桃園市區搭乘公車，沿經國路往南崁方向行駛，下車後才想起手機遺落在公車上，立即拔腿狂奔追趕近百公尺，但實在追不上公車，情急之下發現員警才立馬求援，對於員警熱忱協助找回手機，感謝再三。