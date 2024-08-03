桃園男抓狂「投手姿勢」石塊狂砸車...路人嚇壞　恐怖畫面曝光

▲網友PO網八德區興豐路昨天下午一名男子持石塊砸破白色豐田轎車駕駛車窗，瘋狂行徑令人咋舌。（圖／翻攝threads@bryant___chang）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在網路流傳一段砸車影片，地點位於桃園市八德區興豐路，昨（2）日下午一名男子突然拿石塊朝一輛白色轎車猛砸，下手之重讓來往轎車與行人嚇壞，男子砸破駕駛車窗後意猶未盡一路狂罵，被砸轎車駕駛則未下車，直接把車開離現場，影片PO網後讓網友議論紛紛。八德警方今（3）日指出，尚未接獲報案，但已通知車主到案說明釐清案情。

▲網友PO網八德區興豐路昨天下午一名男子持石塊砸向白色轎車，駕駛未下車直接開走。（圖／翻攝threads@bryant___chang）

這段砸車影片，根據PO聞者指稱地點位於八德區興豐路往鶯歌方向，時間則是昨天下午約1時許，一名穿著白色T恤男子持石塊，突然朝等停紅燈白色豐田轎車猛砸，男子猛力砸車動作嚇壞路人，被砸轎車駕駛卻未下車察看，逕自往前方逃離，整個過程都被行車紀錄器錄下，也引發網友質疑「是不是認識的有爭執，車主也沒下車理論？」、「那車主感覺害怕極了 只想趕快逃難」、「不知道是何糾紛如此爆氣」。

▲針對八德區興豐路昨天下午男子持石塊砸車事件，八德警方提出說明（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局大安派出所副所長林嘉衡指出，本案目前尚未接獲相關報案，警方已通知車主到案說明，警方將於瞭解原因後依法究辦。警方提醒民眾如遇街頭暴力事件，請撥打「110」報警求助，警方將在第一時間到場，對於任何以暴力手段不法行為，警方絕對零容忍，呼籲不法分子切勿以身試法，若涉不法警方必從嚴究辦。