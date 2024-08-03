獅子有情消防有義　愛在金城防火安全宣導公益活動

▲台南市金城獅子會結合國際獅子會300E-1區眾分會會長及獅友們、台南市消防局第七救災救護大隊等單位，共同舉辦「愛在金城」防火安全宣導公益活動暨捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市金城獅子會結合國際獅子會300E-1區眾分會會長及獅友們、台南市消防局第七救災救護大隊、台南市私立惠山社會福利慈善基金會、社會局實物愛心銀行第五區分行、實物愛心銀行南區分行，台南市希望義剪服務協會，3日於南區南都里活動中心共同舉辦「愛在金城」防火安全宣導公益活動暨捐贈儀式。





台南市金城獅子會暨國際獅子會300E-1區眾分會會長及獅友們秉持「服務社會，造福人群」的理念，熱心公益回饋地方社會，體認消防局利用救災以外時間，向市民宣導防救災常識，讓市民瞭解生命財產如何自保之辛苦付出，特捐贈防火居家三寶（滅火器、住警器、照明燈）、防災避難包及頭套、防護頭盔等物資一批（約15萬元）及捐贈社會局實物愛心銀行第五區分行服務的台南市南區、東區暨南關線弱勢民眾二百戶生活物資（約15萬元），希望這些捐贈能夠充分發揮最大的功能。



台南市金城獅子會會長唐志浩表示，本次活動希望盡棉薄之力能為消防、弱勢團體盡一份心力，更為身心受限制無法策馬馳騁的重症兒童，提供親近馬兒休閒活動，讓消防人員有後盾之力，使市民居家安全有保障，過著無憂無慮的生活，也希望藉此次活動喚起社會對弱勢團體更加關懷，未來有機會將再盡於公益。





消防局第七大隊長石家源表示，十分感謝台南市金城獅子會暨國際獅子會300E-1區眾分會會長及獅友們支持熱心挹注社會資源，「預防做得好、災害沒煩惱」，家是我們的避風港，理應將安全最高規格化，家中裝設住警器、擺放滅火器、照明燈，備妥避難包…等，都能以不變應萬變，從容面對各種災害，感謝獅子會協助讓我們同仁執行防火防災宣導更順遂，讓居家安全意識使市民更加瞭解，呼籲同仁要將民間捐贈力量轉化，積極為民服務，保障市民財產安全。





第七大隊繼續秉持著市長黃偉哲的施政理念及消防局長李明峯守護市民生命財產安全的承諾，感謝台南市金城獅子會暨國際獅子會300E-1區眾分會會長及獅友們，長年對消防的支持與照顧，無私為消防為社會付出，期望藉此拋磚引玉，喚起社會上更多人的善舉，共同打造宜居的城市-台南。