南消四大山上分隊出動「熟齡消防員」　平陽里活動中心防火宣導

▲台南市消防局山上消防分隊，結合山上婦女防火宣導隊成員，在山上區平陽里活動中心辦理防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局山上消防分隊，結合山上婦女防火宣導隊成員，1日上午在山上區平陽里活動中心辦理防火宣導活動。

山上分隊這次宣導內容包含「推廣居家應安裝住宅用火災警報器」、「吸菸安全注意事項」、「居家用火用電安全」、「爆竹煙火安全使用」、「長者居家防火安全」、「防範一氧化碳中毒」、「火災避難逃生時機與技巧」及「滅火器操作要領」等8項豐富內容，向山上區民眾分享重要且實用的防火防災知識及相關案例。

這次宣導對象的在地里民大部分皆為長者及成年人，因此特別出動「熟齡消防員」婦宣隊成員拉近里民距離。宣導時以簡易口訣、記憶懶人包將生硬的防火知識化作易懂的生活常識，適時融入有獎問答，互動熱絡現場氣氛並促進宣導成效。更提醒長者常見因吸菸造成火災的可能風險，如服藥飲酒後及睡前應避免於沙發或床上吸菸，確實熄滅菸蒂且經常清潔菸灰缸，家裝「住宅用火災警報器」能即早火災警報、即時應變減少憾事的發生，將居家防火安全的每一個環節串連成一張可靠又安全的防護網。

第四大隊長蔡國保表示，暑假期間消防局已有安排「小小消防員」的宣導活動，本次特別為熟齡朋友辦理「熟齡消防員」防火宣導，將長者可能面臨的居家火災風險及個人常見吸菸習慣做完整的防火宣導及案例分享，並安排「熟齡消防員」著裝體驗，提供現場民眾成為「一日消防員」的機會，也有助提升市民對消防員的正面形象及工作認同。

消防局長李明峯表示，市長黃偉哲非常重視市民的防火防災安全，這次第四大隊的防火宣導活動融合知性學習與娛樂性，可深化學習經驗讓里民留下深刻印象，促進宣導成效，希望將防火防災安全的正確觀念深入每戶家庭，打造安全的生活環境。