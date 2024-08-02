凱米颱風致災忙救援　台南市消友會第二辦事處慰勞消防人員

▲台南市消防之友會第二辦事處的胡正德處長與消防局第二大隊王騰毅大隊長，2日至第二大隊所轄的南化、玉井及官田等分隊進行慰勞消防人員辛勞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處的胡正德處長與消防局第二大隊王騰毅大隊長，2日至第二大隊所轄的南化、玉井及官田等分隊進行慰勞，感謝在颱風天的期間，消防人員冒強風豪雨進行救援，與公所一起到易淹水潛勢區撤離保全戶，保護民眾的生命財產安全

凱米颱風的豐沛雨量帶給中南部嚴重的災情，台南市許多行政區都受到淹水之苦，市府團隊及消防局的警義消人員在風雨正強的期間，全力投入救災，這段期間接獲許多案件，包括積水、淹水、受困家中，或有車子拋錨且受困車內等。

經台南市消防局第二大隊自行統計，7月25日下午2時起至7月27日上午8時截止，二大的警義消人員於麻豆區進行疏散撤離人數為69名、官田區進行疏散撤離人數為41名、下營區進行疏散撤離人數為46名，總計156名。

消防局局長李明峯指出，秉持著市長黃偉哲的施政理念，守護市民的生命財產安全刻不容緩。在豪大雨發生的時候，曾文區地勢較低窪的地方，也造成淹水受困的情況，感謝消防弟兄們能夠順利將民眾救出，帶到安全的處所，有賴平時的訓練及臨場的反應。也感謝胡處長率領的團隊，作為第二大隊強而有力的後盾。

消防局第二大隊大隊長王騰毅表示，有胡處長率領的消友會第二辦事處給予二大人員支持，且至二大所屬的消防分隊進行慰勞及加油打氣，大大提升整個團隊的士氣及精神。於此呼籲，在颱風來臨前，請民眾務必檢視自家的防颱狀況及準備。倘若家住易淹水潛勢的區域，請提早撤離至親友家中避難，保護自身的生命安全。