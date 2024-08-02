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林志穎代言愛爾麗醫美聯合做公益　50歲搭電梯被誤認為大學生

▲▼ 0801 林志穎愛爾麗醫美品牌代言人記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲林志穎擔任愛爾麗醫美品牌代言人。（圖／記者黃克翔攝）

文／愛爾麗提供

愛爾麗醫美品牌於8月01日舉辦「林志穎代言人公佈」記者會，愛爾麗醫美董事長常如山與總經理劉貞華攜手林志穎，共同捐贈100萬獎助學金給美和科技大學經濟弱勢學生與15萬元給排灣貝拉青少年人聲樂團去上海比賽！愛爾麗歡慶品牌邁入25周年，品牌服務再次升級，以「世界因愛而美麗」為概念，打造「放心 ‧ 安心 ‧ 省心，一心一意為您傾心」以客為尊的服務，提供貴賓安心且放心輕鬆無畏的變美。

愛爾麗台灣醫美領導品牌在台25周年，攜手不老男神林志穎

過去24年來，愛爾麗醫美品牌服務超過數百萬名顧客，成為台灣醫美領導品牌，全台各地共有18家直營門市，這次公佈品牌代言大使為不老男神林志穎，也同時宣佈了科學醫美時代來臨，醫美不單僅限於外表，更是由內而外的美麗

林志穎也說：「愛爾麗醫美提供專業的AI皮膚檢測儀與INBODY體脂肌肉分析儀，透過科學數據與報告，醫生諮詢時更加全面且有依據，有效的對症下藥，是他選擇愛爾麗的原因之一！更重要的是，一個醫美品牌可以深根在台這麼久，表示其品牌象徵性與服務一定很讓顧客滿意，所以他也親自體驗了多次，發現每次診所都是給予放心、安心、省心無微不至的服務，讓他更深信自己的選擇！」

聯合公益活動　50歲林志穎被誤認為大學生

記者會現場合照時，50歲的林志穎站在學生們的周邊，毫無違和，甚至與排灣貝拉青少年人聲樂團共同表演了經典歌曲〈17歲的雨季〉，祝福愛爾麗的貴賓們能維持在17歲，自信亮眼的時候。

同學們都笑說，回家跟家人們說要跟小旋風合唱，爸媽才說17歲的雨季是自己年輕時唱的歌曲，林志穎已經50歲是自己當年的偶像，以為今天就是跟自己爸爸長得一樣的人唱歌，結果同學們表示電梯見到林志穎本人時驚訝不已直喊「怎麼可能！看起來不像！」甚至稱呼林志穎為同學，直呼自己也要開始保養了！現場氣氛溫馨歡樂。

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