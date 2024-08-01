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台東縣消防局新組織編制　饒慶鈴：強化工作效能

▲台東縣消防局新組織編制開始運行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣消防局新組織編制開始運行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局消防，新編制自1日起生效，並舉行大隊長佈達及晉陞人員授階儀式。台東縣長饒慶鈴親自到場佈達及授階時表示，為因應未來消防工作趨勢及挑戰，進行近年最大幅度的組織改革，讓組織運作更有效率、整體消防團隊工作效能更上一層樓。

饒慶鈴提到，縣府近年致力提升消防與緊急救護能量，台東縣高救隊目前已達11支，以及擁有全國第一支國家認證的中型搜救隊，為國際人道救援工作輪值縣市之一，五年來也整建及新建共11支消防分隊，並於去年初正式啟用5G緊急救護資訊平台，結合智慧科技爭取黃金救命時間，112年平均急救成功率達34.92%為歷年最高，消防的亮眼表現在今年遠見民調中也獲得全國第4名。為因應112年新式勤修制度，首創全台舉辦「消防車先鋒操作員」以增加第一線救災戰力，也進行此次組織編修調整，擴大消防效能及戰力。

台東縣消防局表示，這次針對外勤大隊指揮管理、內勤科室業務進行歷年來最大的組織修編，以精進團隊的分工作業，包括「行政科」改名為「綜合企劃科」，新增辦理消防政策、消防職業安全、消防廳舍及車輛維護、ESG永續及淨零碳排等業務，以強化消防行政後勤及職安企劃；「災害預防科」與「火災調查科」合併成立「預防調查科」，將屬性較有關連的火災原因調查與預防宣導管理結合。

為因應現代科技防救災需要及資通訊業務多變性，更新增「資通作業科」，強化運用無人機、消防機器人及AI人工智能等資通訊科技協助救災工作，應用現代科技加強災害監測預警、指揮通訊管制、輔助救災決策，全面推展「智慧防災」。而縣內義消團隊及民間災害防救組織人力合計約1400人，為相關業務成立「民力運用及訓練科」，活化運用義消及民間防救災害組織人力，增加消防戰力。此外，現行編制為大隊長及副大隊長各1名，因應消防新式勤休制度變革，將無法全時維持1名指揮官值勤，故於台東、關山、大武、成功等4個大隊各增加1名副大隊長，確保指揮及作戰效率。

此次消防局佈達及晉陞人員，共計11位均自113年8月1日履新，名單如下：大武大隊大隊長劉東興、成功大隊大隊長范國威、關山大隊大隊長吳寶龍、資通作業科科長李佳豪、台東大隊副大隊長李志德、大武大隊副大隊長柯智升、關山大隊副大隊長吳明育、關山大隊副大隊長林有智、成功大隊副大隊長林承逸、災害管理科秘書賴垣志、預防調查科秘書陳振文。

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