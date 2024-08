林郁婷性別糟J.K.羅琳質疑　藍委轟：真實世界的佛地魔

▲國民黨立委許宇甄。(圖/記者屠惠剛攝)



記者崔至雲/台北報導

巴黎奧運拳擊女子57公斤級16強出賽的台灣拳后林郁婷,近日陷入性別爭議,賽前更遭《哈利波特》作家J.K.羅琳(J.K. Rowling)質疑是跨性別選手。對此,國民黨立委許宇甄表示,J.K.羅琳對於跨性別者不僅歧視,甚至有仇視的心態,但林郁婷是道道地地的女孩子,拿的是中華民國2開頭的身分證,J.K.羅琳享有國際知名度,在奇幻小說界有著非凡成就,但在性別議題上,卻是個道道地地的麻瓜,甚至是真實世界的佛地魔,最危險的歧視者。

許宇甄認為,J.K.羅琳比起一般人更有能力查證事件真相,但她在寫文質疑其他國家女性運動員時,彷彿害怕真相,也不願謹慎查證,這與《哈利波特》所要傳達的精神背道而馳,J.K.羅琳成了真實世界的佛地魔,只相信自己,忽略愛與真相。人都會變老,但不一定會長大,J.K.羅琳還活在自己的魔幻世界中,不願面對現實世界的轉變,全世界都在設法消除性別歧視,但J.K.羅琳卻反其道而行。

許宇甄指出,J.K.羅琳應該看看國際奧委會的網站及精神,「奧運精神的使命是建立一個和平且更美好的世界,這需要以友誼、團結和公平競爭的精神為基礎,每個人都必須有可能不受歧視地參與運動。」當全世界的運動員在巴黎的奧運舞台上奮鬥時,都應該有不受到歧視的權利,J.K.羅琳不該以自己的偏見歧視其他國家的運動員,也不該以自己的無知抹黑運動員的努力。

許宇甄提到,英國有一句諺語「真相是時間的女兒(Truth is the daughter of time.)」意思是說,時間終究會把真相給生出來,真的假不了。霍格華茲校長鄧不利多曾說:「真相是一種美麗而可怕的東西,需要格外謹慎地對待。」J.K.羅琳不應在未做積極查證前就貿然發言,此舉已傷害奧運所倡導的「促進人權、尊嚴與和平的核心價值,拒絕一切形式的差異或歧見。」

許宇甄呼籲J.K.羅琳,請重新審視自己的發言,並對自己的不當言論道歉。林郁婷面對無端風波臨危不亂,順利挺進八強賽,是大家的表率,預祝她能過關斬將,為我國奪得金牌,林郁婷加油。