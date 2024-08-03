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苗博雅「雙語」力挺林郁婷　嗆：攻擊守規則的運動員違反奧運精神

▲台北市議員苗博雅受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員苗博雅受訪。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣拳擊國手林郁婷出賽巴黎奧運，不料，卻遭受到國際部分人士不合理的性別攻擊，甚或質疑林郁婷的參賽資格。對此，台北市議員苗博雅昨（3日）在臉書用「雙語」的方式力挺林郁婷，強調「攻擊遵守規則的運動員，違反了奧運精神」。

有「台灣拳后」之稱的林郁婷，近日遭受到性別攻擊，質疑者們認為，林郁婷不具女子參賽資格。不過，昨晚在巴黎奧運女子57公斤級16強賽中，林郁婷無懼外界紛擾，以5：0完勝來自烏茲別克的對手Sitora，順利拿下8強門票。

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣拳后」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

對此紛擾，苗博雅感慨表示，「理直氣和」是成熟國家的大人本色，並強調，自己為了支持遵守規則的運動員，以及順便幫台灣交朋友，選擇在臉書用英語寫下「2個事實」：
2 facts about Olympic boxer Lin Yu-Ting:
1. The IOC has confirmed that Lin fully complies with 2024 Olympics participation rules.
2. The IBA, which questioned Lin’s eligibility, was suspended in 2019 due to corruption scandals and is not recognized by the IOC or CAS.
Lin followed the rules and didn’t cheat. Accusing Lin of cheating is unfair.
If you have an issue with the rules, please don’t attack athletes who follow them.
Attacking rule-following athletes goes against the Olympic spirit.

苗博雅說，轉譯成華語的話，這兩個事實，在說的就是：第一、國際奧會（IOC）已確認林郁婷完全符合2024年奧運參賽規則；第二、質疑林郁婷資格的國際拳擊協會（IBA），因貪腐醜聞於2019年被停權，且未獲IOC或國際體育仲裁法庭（CAS）的認可。

苗博雅表示，林郁婷遵守規則，沒有作弊，指責林郁婷作弊是不公平的，同時，苗博雅認為，如果對規則有意見，也請不要攻擊遵守規則的運動員，「攻擊遵守規則的運動員，違反了奧運精神」。

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