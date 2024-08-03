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林郁婷「身分證開頭是2」就是女生！他傻眼：台灣人跟著起鬨？

▲▼「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷身陷性別爭議，雖然已經數度提出檢測證明，國際奧會也出面強調沒問題，但有心人士仍藉此抓著她不放，就有網友指出，看中華民國護照、身分證，就可以知道性別，身分證數字第一個數字是2就是女生，1則是男生，林郁婷真的是女生，外國人不懂就算了，居然連台灣人也搞不清楚。

有網友在PTT發文，「護照就註明性別了還質疑林郁婷？」看到台灣人在討論林郁婷的性別時，差點吐血，外國人搞不清楚狀況就算了，「台灣人也搞不清楚狀況就太扯了」。他提出2點，中華民國的護照上有註明性別欄，「如果你們質疑林郁婷是男扮女參賽，你們等於在質疑外交部發假護照給她耶，外交部有可能這樣做嗎？」

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另外，從身分證上也可以看出性別，身分證字號開頭第一個數字是1就是男生，第一個數字是2就是女生，原PO指出，「所以林郁婷的性別，光看身分證第一個數字是多少也能知道，超簡單好嗎」。

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

▲林郁婷受到性別爭議所擾。（圖／中華奧會提供）

在台灣如果是生理男，不經由變性手術，想要拿性別是女生的護照，一出生就得先騙過戶政事務所，拿到第一個數字是2的身分證字號，長大後再騙過外交部，去辦性別欄註明是女性的護照，原PO直呼「有可能嗎？難道一出生就知道這人以後計畫參加奧運拳擊，所以一出生就故意去報錯性別？然後一路長大通通沒人有意見？」

貼文曝光，網友也覺得很扯，「林郁婷之前接受專訪時提過，身分證就是2開頭的」、「真的當戶籍、健保資料都白痴」、「外國人不相信就算了，在台灣還有人不信真的很好笑」、「她就是生理女」、「學生時期就是穿女生校服了，沒有爭議」、「奧會都ok了有啥好吵」、「戶政應該也是看出生證明，出生證明醫生開的」、「IOC可是直球對決幫林郁婷背書」。

近期林郁婷因性別議題，與另名阿爾及利亞選手的奧運資格遭到質疑，不過，根據美聯社的報導，國際奧會（IOC）透過聲明指出，「所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。」意即林郁婷的參賽符合2024巴黎奧運拳擊工作小組（PBU）所制定的相關規定。
 

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