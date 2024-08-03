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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨全代會何時辦？　黃健庭：11月較為適合

▲▼ 國民黨秘書長黃健庭 。（圖／記者崔至雲攝）

國民黨秘書長黃健庭 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨中央黨部今（3日）上午召開「113年中央委員座談會」，由黨秘書長黃健庭主持會議。接近中午時間，該座談會結束，黃健庭透露，座談會上有中央委員建議今年全代會可在基隆市長謝國樑罷免案前召開，幫忙助陣，但黃表示，罷免投票時間尚未確定，加上全代會召開前需在2個月前公告，因此時間上，應是11月較為適合。

對於今日的座談會，黃健庭表示，中央委員的座談會是去年的全代會時，有中央委員提出來，希望不要一年開一次，他們希望可以有多一些的機會跟中央針對更多議題進行溝通，中央委員也希望可以對黨更有貢獻，因此黨中央利用立法院休會期間辦了這場座談會，今天有許多中央委員從中南部上來，共來了約45位。

黃健庭透露，各委員發言的部分都很正面，很多對黨務工作有建議，更有委員有表達未來希望可以多參與黨務工作，而黨的立場也是非常歡迎。此外，也有委員關心南部災情，而黃健庭也有表達，南部國民黨沒有執政，因此資源少，但是不分區立委也有表達對農民的關心。

黃健庭也說明，座談會上也有中央委員建議，未來應讓各地青年主動提案，讓黨更年輕化，並爭取青年認同；此外，也有委員建議，未來縣市黨部主委應讓地方選舉產生，而不是中央指派，不過黃說明，黨章是寫到，黨部主委「得由」中央指定，因此指派確實是選項之一。

針對全代會，黃健庭說明，有中央委員就建議，在罷免投票前將全代會移師到基隆市舉行，展現全黨力挺謝國樑的態度，但由於國民黨目前正專心迎戰謝國樑罷免案，加上今年全代會時間尚未確定，且黨章規定全代會召開前2個月要公告，因此需視後續狀況，再做判斷。

黃健庭續指，若罷免案成案，加上9月後立法院開議會有許多攻防，如果10月初進行投票，等事情穩定下來，算一算差不多11月是開全代會的時間。

黃健庭強調，黨中央針對基隆市罷免案已經建立溝通平台，除了每週一到週五黨務系統都會在地方舉辦說明會，每週六、日謝國樑都會出來活動，黨中央配合安排黨內重量人士，前往基隆站台，就是要做出氣勢，一定會打贏這場仗。
 

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