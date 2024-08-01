「柱姊」出馬了！　洪秀柱4號赴基隆力挺謝國樑「反惡罷」

▲國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑的罷免案進入第二階段審核，與拆樑團體的互槓持續升溫。謝國樑週末積極進行「固樑」行動，除了戰鬥藍領銜人趙少康率大批戰鬥藍藍委前去支持，前總統馬英九、國民黨副主席連勝文也都現身力挺，本周日（4日）地方黨部也將邀請「柱姐」、國民黨前主席洪秀柱親自助陣，聲援謝國樑度過罷免危機。

面對拆樑團體的壓力，謝國樑從7月29日起的上班時段，選擇前往基隆火車站附近問候民眾並分送政策筆記本，並在臉書開直播，說明施政理念和成績。雖獲得不少路過的民眾反饋和聲援，但也有網友向台鐵檢舉謝國樑在周邊進行選舉行為，即便鐵路局事後對外宣布並無違規，不過昨天謝國樑再度到火車站時，被台鐵人員婉拒、驅趕，讓謝國樑「站崗」問候行動只好提前結束。

謝國樑今日則頂著豔陽到舊國光客運站旁，與通勤族和民眾打招呼，豈料，謝國樑開直播宣傳市政時，卻遇「台灣國辦公室」理事長陳峻涵上前求合照，陳還說出「拆樑行動差你一票」口號，場面尷尬，謝聽到後，僅回應「謝謝」，輕拍陳的肩膀後拉開距離。

面對罷免方來勢洶洶，國民黨主張「反惡霸、挺善樑」。副主席連勝文28日已到基隆替謝國樑宣講，黨部在8月第一個假期，於本周六再度邀請國民黨主席朱立倫前往基隆聲援，本周日則邀請國民黨前主席洪秀柱助陣。

