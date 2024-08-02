藍白鎖定罷免「雙吳」反制罷樑、罷安　吳思瑤：認真問政沒什麼好擔憂

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安涉貪一審被判處7年4月，竹市也有公民團體醞釀罷免高虹安，民眾黨主席柯文哲直言，「誰怕誰，我就準備罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，我跟你講！」基隆也有公民團體及民眾串連罷免爭議纏身的市長謝國樑，藍營同樣鎖定罷免「雙吳」反制。對此，吳思瑤今（2日）受訪時表示，政黨為了報復啟動毫不相關的罷免案非常奇怪，但她認真問政每天都全力以赴，沒什麼好擔憂，一切平常心。

對於罷免議題，吳思瑤表示，憲法賦予人民罷免權利，不樂見由政黨操控跟介入，民進黨立場一貫，罷樑已經進入程序，新竹也是公民提出罷免高虹安。

吳思瑤指出，國民黨跟民眾黨主席柯文哲都提出，只要罷免謝國樑成功、高虹安被提罷免，就要罷免我做反制，自己非常好奇跟疑惑，我不是縣市首長也沒有涉入犯罪行為，為何柯文哲跟黃呂錦茹會指名我罷免？就是做為政治報復工具。

吳思瑤直言，自己昨天在跑行程，一位民眾形容的非常精準，「這就是自己小孩教不好，打別人的小孩來出氣。」罷免不應成為報復性循環，尊重人民權利，但政黨為了報復啟動毫不相關的罷免案非常奇怪，她認真問政每天都全力以赴，沒什麼好擔憂，一切平常心。