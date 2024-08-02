政大民調／民眾黨支持度腰斬剩6%　較去年同期大幅流失10個百分點

▲政黨支持度民調。（圖／陸委會提供）



記者杜冠霖／台北報導

陸委會委託政治大學選舉研究中心進行例行性兩岸政策民調，昨（1日）公布「民眾對當前兩岸關係看法」民調結果，也曝光國內主要政黨支持度，民進黨35%、國民黨19.7%，而才在國會斬獲8席立委的民眾黨，民調卻滑鐵盧只剩6.1%，相較去年同期的16.8%，大幅流失10個百分點。

此次調查針對近期中共對台作為及兩岸交流等議題探詢民眾看法，數據顯示，近9成民眾不認同中共軍機艦持續在我周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線（88.9%）、逾8成5不認同中共海警在我金門附近海域進行其宣稱的「常態化執法巡查」（85.1%）及反對「一國兩制」主張（85.0%）。近8成5民眾不認同中共發布「懲治台獨 22 條意見」，並實施國安法新規定等，檢查民眾隨身物品的作法（84.6%）。

此外，也有近9成民眾主張「廣義維持現狀」（88.5%），超過8成5民眾支持台灣的未來要由台灣2300萬人決定（85.2%），另大多數民眾認為中共對我政府與人民不友善，比例分別為72.5%、55.6%，均維持長期穩定趨勢。

民調也在基本資料調查部份曝光國人政黨認同變化，民進黨35%、國民黨19.7%，而才在國會斬獲8席立委的民眾黨，民調卻滑鐵盧只剩6.1%，相較去年同期的16.8%，大幅流失10個百分點，中立態度民眾32.8%。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在113年7月26日至30日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。