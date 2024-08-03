立院關鍵力量！民眾黨非小藍小綠　柯文哲：取回政黨主體性

▲民眾黨主席柯文哲出席「民眾黨黨代表大會暨黨慶 」。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／高雄報導

民眾黨3日舉辦黨代表大會以及5週年黨慶活動。黨主席柯文哲致詞時說，民眾黨的8席的確在立法院發揮關鍵力量，在總召黃國昌帶領下發揮最強戰力，「我們絕對不會是小藍也不是小綠，已經逐步取回作為政黨的主體性跟主動性」，未來在政策上會採用更主動的態度，會提出看法跟社會說明，然後看國民黨、民進黨要不要跟隨。

柯文哲說，今年民眾黨慶到高雄舉辦，算是跨過濁水溪的第一次，這也是代表民眾黨深耕中南部的決心。不久前的凱米颱風在中南部造成嚴重災情，短期內還是要盡量協助災區重建。

柯文哲指出，今年總統大選在總統票拿到26%、政黨票也有22％，也讓我們站穩台灣第三大黨的位置，「未來在這基礎上，我們會繼續成長」；回想5年前創黨時，黨員只有100人，目前來到2萬2千多人，這是很大的成長。

柯文哲表示，民眾黨可以成長到現在，是因為有一個優良文化，認真工作、反省改進、面對錯誤，不管遇到什麼挫折都一步步克服。雖然一路走來風雨飄搖，但也一步步成長到這地步。

至於在最弱的組織部分，柯文哲說，要「去中心化、扁平化、E化」，在現在的網路時代，中心型的架構不切實際，更鼓勵多元開放，從中央黨部一次就到各地方去，這要達成的話一定要靠E化。

接著柯文哲說，民眾黨雖然在立院只有8席次，但的確發揮關鍵力量，在總召黃國昌帶領下有發揮最強戰力，「我們絕對不會是小藍也不會是小綠，已經逐步取回作為政黨的主體性跟主動性」。未來民眾黨在政策會採用更主動性的態度，會提出看法跟社會說明，然後看國民黨、民進黨要不要跟隨。

柯文哲表示，台灣在近代有經濟奇蹟、民主化成績，不過最近20年來，藍綠惡鬥的確給台灣造成很大問題。台灣還是有相當成分的選民不喜歡藍綠，但對於這些人，民眾黨要如何成為他們最喜歡的品牌？是民眾黨現階段要努力的。

柯文哲期許，盼黨員們記住「以台灣為名、以民眾為本」的精神，繼續努力，要成為台灣社會的最大公約數，所以超越藍綠不是消滅藍綠，是讓藍綠都可以在這社會和諧生存，這才是民眾黨的目標，並且維持進步價值精神帶領台灣繼續前進。