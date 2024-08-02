周末進烤箱「大台北飆破37度」　下周午後雷雨擴大轟5天

▲下周水氣增多，午後雷雨區擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(3日)和周日高溫炎熱，大台北局部高溫可能飆破37度，午後山區和南部近山區平地有短暫雷陣雨；下周一、二日本南方低壓靠近，是否增強為熱帶系統還要觀察，不過因位置往台灣靠近些，將帶來水氣，午後雷雨區將擴大。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天、後天天氣跟今天類似，各地晴到多雲，高溫炎熱，清晨到上午中南部有零星短暫陣雨，午後各地山區、南部近山區平地有局部短暫雷陣雨。

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溫度趨勢部分，張承傳表示，各地未來高溫約34到36度，明後兩天大台北有局部37度以上高溫發生機會。

▲周日前各地高溫炎熱。（圖／氣象署提供）

下周一、下周二水氣增多，張承傳說，苗栗以南有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方多雲到晴，午後新竹以北、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，下周三後仍有水氣，午後雷陣雨範圍仍廣，中午過後西半部、東北部、東半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨到上午中南部也有局部短暫陣雨，類似天氣將持續到下周五。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於下周是否有熱帶系統或颱風發展，張承傳說，日本南方低壓帶範圍廣，未來幾天都將停留在那一區，下周一、下周二慢慢往西移動，可能靠近台灣一點，但沒有很靠近，不過將帶來較多水氣，目前模式預測該低壓未來還沒有特別增強現象，後續還要持續觀察。