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台鐵今恢復全面通車「部分慢駛延誤」　9月將小幅改點

▲▼台鐵和平=崇德路線搶通恢復單線行車。（圖／台鐵公司）

▲台鐵和平=崇德路線搶通恢復單線行車。（圖／台鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

台鐵搶通和仁＝崇德、新營＝嘉義等颱風受災阻斷路段，今（2日）起全面復駛，台鐵公司表示，後續尚待修復補強項目，將加速復原強化，另因安全考量降速慢行及部分路段單線行車，部分列車延誤，將縮減列車行駛區間、9月小改點因應。

凱米颱風重創台鐵，縱貫線八掌溪橋南橋台土堤路段遭沖刷掏空，北迴線小清水溪橋西正線也遭沖毀、和仁=崇德間發生土石流，造成和平=崇德、嘉義=新營等二處路線中斷，經過台鐵全力搶修，提早1天於今日恢復全線正常行車。

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台鐵公司董事長杜微表示，八掌溪及崇德=和仁間尚有許多加強工項待完成，台鐵公司基於行車安全，會審慎規劃加速辦理，例如八掌溪橋土堤段加固、小清水溪橋重建、K48及K56邊坡加強防護等要項，都將交復原工作小組推動，如期如質達成目標。

▲▼台鐵和平=崇德路線搶通恢復單線行車。（圖／台鐵公司）

▲▼台鐵和平=崇德路線搶通恢復單線行車。（圖／台鐵公司）

▲▼台鐵,搶通,試運轉,駕駛,駕駛室,司機員。（圖／台鐵提供）

杜微指出，今天通車部分車次，因安全考量慢行及原本雙線區段改為單線雙向行車造成延誤，已請行控處加強運轉整理、縮減列車行駛區間、及9月進行小幅改點來因應，請旅客見諒。

交通部長李孟諺也指出，颱風造成台鐵中斷，經台鐵同仁搶修兼顧安全下，八掌溪橋雙線搶修完成並通行，但搶修路基還要再觀察穩定度和補強，目前時速降低為10公里通過，並隨時派人注意監看，兩周後若都穩定，會再提速到30公里，之後慢慢提升到正常速度。

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

李孟諺表示，台鐵花蓮小清水橋遭沖毀，目前採單線雙向通行，很多班次恢復行駛，但行駛時間上需要停等，會受影響，通行速度也會降低，將確保較安全後再提速。

李孟諺指出，台鐵花東段也會24小時派員監看監視器，並增加20多處監視器，透過AI自動告警和人員監視，讓行車安全得到更多確保。

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