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凱米颱風重創湖南郴州　30人遇難仍有35人失蹤「官員集體默哀」

▲凱米颱風造成湖南郴州資興市嚴重災情。（圖／翻攝央視）

▲凱米颱風造成湖南郴州資興市嚴重災情。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

凱米颱風自7月26日起影響湖南，位於南邊的郴州遭受侵襲，多地出現暴雨，其中，資興市災情最為慘重，13個鄉鎮均出現暴雨或特大暴雨，平均降雨量達到412.7公釐，最大降雨為673.9公釐，一舉突破了歷史極值，此外，單點24小時最大降雨量為642.5公釐，也是湖南首次出現的24小時600公釐以上極端暴雨。

▲郴州市長闞保勇率領一眾官員默哀致意。（圖／翻攝極目新聞）

▲郴州市長闞保勇率領一眾官員默哀致意。（圖／翻攝極目新聞）

《央視》報導，初步查清，資興市有30人遇難、35人失蹤，涉及5個鄉鎮26個村、48個村民小組，1641間房屋倒塌，20.8萬畝農作物受災，7.63萬畝耕地遭到損毀，受災人口達到11萬8030人。

在極端降雨量的影響下，資興市全境道路坍方達1345處，15條（段）主要道路幹線及縣鄉道路阻斷、災毀路段達370多公里，另有570多條縣鄉公路及村道遭受不同程度損失；轄內10個鄉鎮149個村66793戶電力中斷；8個鄉鎮78個村通信中斷。

郴州市政府今（2）日舉行聯合記者會，市長闞保勇率領一眾官員起立向遇難者默哀致意。對於資興受災情況慘烈，人員出現重大傷亡及失蹤情況，湖南礦產資源調查所地質災害防治中心主任肖穎斌認為，主要是地質、土壤和氣候三方因素夾雜造成。

肖穎斌表示，受災最嚴重的地區八面山瑤族鄉、州門司鎮位於山高坡陡，地形侵蝕切割強烈，溝谷較多的東南側；在土壤結構上，主要為花崗岩風化後的砂質粘性土，土層厚，土質鬆散，雨水下滲速度快，短時間內大量雨水滲入會迅速增加自身重量，同時軟化主體，極易引發山體滑坡。

肖穎斌強調，凱米颱風帶來的降雨強度之大，前所未有，颱風來臨前，資興市已持續20多天晴熱高溫天氣，大氣中聚集了大量不穩定能量，遇到颱風後迅速釋放，形成強降雨，「超強的降雨誘發滑坡和泥石流災害，同時也給救援工作造成了極大的難度。」

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