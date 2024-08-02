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抵抗伊朗進行「血的復仇」！拜登通話納坦雅胡　承諾捍衛以色列安全

▲▼哈瑪斯領導人哈尼亞在伊朗德黑蘭慘遭暗殺，以色列擔憂伊朗恐與真主黨等組織進行報復。（圖／路透）

▲哈瑪斯領導人哈尼亞在伊朗德黑蘭慘遭暗殺，以色列擔憂伊朗恐與真主黨等組織進行報復。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯領導人哈尼亞於當地時間7月31日凌晨，疑似遭到猶太復國主義組織派人暗殺身亡，以色列被伊朗視為幕後黑手，哈瑪斯更因此揚言報復。對此，美國總統拜登1日和以色列總理納坦雅胡通話，重申美國對於協防以色列安全的承諾，調整美軍在中東地區的兵力部署。

根據美媒CNN，拜登1日在與納坦雅胡通話時，承諾美國將會支持以色列防禦來自境外的威脅，其中包括美國將進行新一波防禦性部署。事後，拜登於1日深夜表示，他「非常憂心」中東地區緊張局勢升級。

儘管目前美國尚未透過聲明透露將進行何種部署，但多名美國官員透露，五角大廈已與美國中央司令部討論，將如何調整美軍在中東的兵力態勢，包括航空母艦、驅逐艦和其他軍艦在內的西奧多•羅斯福號航空母艦最近幾周內在阿曼灣執行任務，未來可能會進入亞丁灣或紅海，過去幾個月也有美國海軍軍艦攔截數十艘胡塞武裝恐怖組織的船隻。

根據美媒Axios，兩名美國政府關係人士透露，美方已經觀測到伊朗將針對以色列進行「血的復仇」徵兆，目前伊朗以及親近伊朗的民兵武裝組織（伊朗代理勢力）已經著手進行復仇的準備工作，且他們的攻擊目標可能包括部署在波斯灣、地中海東岸、紅海的美軍戰略資產。

據悉，伊朗曾經於今年4月13、14日向以色列本土發動攻擊，包括發射120枚彈道飛彈、30枚巡弋飛彈，並出動170多架無人機。

然而，自從哈尼亞慘遭暗殺後，只怕伊朗將會擴大對於以色列的報復規模，位於黎巴嫩的親伊朗恐怖組織真主黨也可能加入復仇行列。

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